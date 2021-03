Die Schulklassen 1 bis 6 sollen ab Montag wieder regulär in den Schulen unterrichtet werden. Geplant ist „ein Regelunterricht unter Pandemiebedingungen“, wie Bürgermeisterin Ute Seifried in der Ausschusssitzung für Schule und Sport des Singener Gemeinderats am Mittwoch erklärte. Aber: „Wir hatten schon sehr unterschiedlichen Unterricht unter Pandemiebedingungen“, wie sie sagte, und eine genauere Erklärung des Landeskultusministeriums stehe bislang aus. „Wir freuen uns, dass Kinder wieder in die Schule kommen können. Aber dass auch die fünfte und sechste Klasse in voller Stärke präsent sein wird, ist eine Herausforderung“, sagte Walz. Denn Abstand sei relativ schwer einzuhalten, wenn knapp 30 Schüler in einem Raum sind.

Was alles angeboten wird – und was nicht

Klar ist: Ab Montag wird es keine Notbetreuung mehr geben, wie Ute Seifried erklärte. Ein gestaffelter Schulstart, bei dem die Klassen versetzt beginnen, um Begegnungen und damit das Infektionsrisiko zu minimieren, sei wenig sinnvoll: Viele Eltern würden ihre Kinder dennoch wie gewohnt zur Schule bringen, diese würden dann vor der Schule warten. „Wir müssen uns auf das Notwendigste beschränken“, sagte Bernd Walz. Deshalb werde man sich erstmal auf die Kernfächer, eventuell auch Fachunterricht beschränken. Sportunterricht fällt vorerst aus und um eine Durchmischung beim Religionsunterricht zu vermeiden, soll es einen Unterricht pro Klasse geben.

Auch in den Pausen sollen die Klassen getrennt bleiben. Außerschulische Angebote werde es bis Ostern nicht geben, auch der muttersprachliche Unterricht müsse vorerst ausfallen.

Wo verschiedene Klassen zusammen kommen, ist eine Maske nötig

Die verlässliche Grundschule soll mit Einschränkungen ermöglicht werden: „Eltern sind darauf angewiesen, dass wir die Betreuungszeiten einer verlässlichen Grundschule anbieten“, erklärte Walz. Dabei lasse sich eine Durchmischung nicht vermeiden, deshalb müssen Kinder dort eine Maske tragen. Und auch das Mittagessen werde schwierig, wenn 200 bis 300 Essen in kurzer Zeit ausgegeben werden sollen.

Droht vielen Schülern schon bald die Quarantäne?

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen, wie Ute Seifried auf Nachfrage von Ramona Halmer (Freie Wähler) erklärte: Wenn die britische Virusmutation festgestellt werde, sei das Gesundheitsamt relativ streng. Dann sei zu befürchten, dass die gesamte Klasse samt Lehrkraft in Quarantäne müsse. Lehrer können sich wie Erzieher derzeit regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen lassen, wie Ute Seifried auf Nachfrage von Angelika Berner-Assfalg (CDU) erklärte: Die Teststationen an sechs Schulen würden gut angenommen, für diese Woche gebe es beispielsweise 500 Anmeldungen. Dazu zählen aber auch die Helfer der Landtagswahl.

Ob bald Schnelltests in allen Schulen möglich sind, soll noch geklärt werden: Dazu warte man noch auf Informationen, sagte die Bürgermeisterin.