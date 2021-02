Die Nachfolge von Andreas Egger steht fest: Mario Dutzi wird der neue Kommandant der Singener Feuerwehr. Im nichtöffentlichen Teil hat sich der Gemeinderat für Dutzi entschieden. Der gelernte Elektroinstallateur ist schon seit vielen Jahren in leitender Funktion bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Pforzheim tätig. Dort wurde der 38-Jährige im Jahr 2012 zum Oberbrandmeister befördert.

Dutzi ist ein Kind der Jugendfeuerwehr

Ebenfalls ist er bereits seit 2010 ehrenamtlicher Kommandant der Feuerwehr Ubstadt-Weiher. „Ich bin ein Kind der dortigen Jugendfeuerwehr“, sagt Dutzi im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Auch formal bringe er durch seinen bisherigen Werdegang und seine Ausbildung alles mit, um den Posten des Singener Kommandanten auszufüllen. Eine Ausbildung zum gehobenen Feuerwehrdienst stehe noch an. „Da ist die Prüfung im März“, sagt Dutzi

Singen Der Kommandant verlässt die Singener Feuerwehr-Wache und wird Kreisbrandmeister Das könnte Sie auch interessieren

Weshalb es ihn nach Singen unter den Hohentwiel verschlagen habe? Zum einen sei in ihm schon langer der Wunsch gereift, sich zu einem hauptberuflichen Feuerwehrkommandanten zu entwickeln. Zum anderen habe es private Gründe: Denn seine Partnerin lebe aktuell in Böhringen. „Privat und beruflich passt das einfach“, so Dutzi weiter.

Arbeitsanritt im März oder April möglich

Bis die Feuerwehrmänner und -frauen in Singen ihren neuen Kommandanten begrüßen dürfen, werden sie sich noch ein bisschen gedulden müssen. „Der Zeitpunkt hängt jetzt von den beiden Dienstherren ab“, sagt Dutzi. Realistisch sei ein Start zum 1. März oder 1. April. Auch erste Kontakte zur Singener Wehr gab es bereits. Dutzi stehe in engem Austausch mit Kai Olbrich, der die Feuerwehr als stellvertretender Kommandant derzeit kommissarisch leitet. Auch mit seinem Vorgänger, Andreas Egger, der seit Jahresbeginn neuer Kreisbrandmeister ist, habe er sich ausgetauscht. „Ich freue mich jetzt einfach auf Singen, die neuen Kollegen und neue Aufgaben“, betont Dutzi.

Engen Feuerwehrchefs unter erhöhter Belastung: Engen stellt nun einen hauptamtlichen Kommandanten ein, Hilzingen schafft neue Stelle Das könnte Sie auch interessieren

Andreas Egger wünscht seinem Nachfolger einen guten Einstand. Dutzi solle das Zusammenwachsen der einzelnen Abteilungen weiter verfolgen. „Die Zukunft wird nur gemeinsam zu meistern sein“, so Kreisbrandmeister Egger. Dutzi solle sich aber ein eigenes Bild verschaffen und seine eigenen Ideen einbringen: „Ich wünsche ihm allzeit erfolgreiche Entscheidungen sowie ein stets gesundes Heimkommen von den Einsätzen.“

Auch Mirko Schirrmeister kommt zu Singener Wehr

Mario Dutzi ist aber nicht die einzige Veränderung: Neu in die Singener Feuerwehr kommt auch Mirko Schirrmeister. Er wird sich zukünftig um den vorbeugenden Brandschutz kümmern. Der 30-jährige arbeitete zuletzt in einem Ingenieurbüro in der Bodenseeregion als Brandschutzingenieur und Sachverständiger. Mit dem Feuerwehrwesen kennt auch er sich bestens aus, denn er war stellvertretender Kommandant der Feuerwehr in Sipplingen.