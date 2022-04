Der Hohentwiel ist für die Bürger Singens und Umgebung ein wichtiges Naherholungsgebiet und ein beliebtes Ziel für Touristen. Rund 200.000 Besucher stiegen vor der Corona-Pandemie jährlich auf den Berg. Der Verein Freunde des Hohentwiel wie auch die Stadt sind sich einig, dass die Infrastruktur verbessert werden muss. Die verschiedenen Zuständigkeiten wie Behörden, halbstaatliche und private Institutionen machen es aber schwer, über den Bestandsschutz hinaus die Nutzung attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten.

Mit der Frage, wie die Landesverwaltung als Eigentümerin die Zusammenarbeit erleichtern kann, richtete sich der Verein an den Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz. Der lud daraufhin Patrick Rapp (CDU), Mitglied des Landtags und Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, zu einem Informationsgespräch ein. Mit Vertretern der Stadt ging es anschließend auf die Karlsbastion.

Digitalisierung hat schon Einzug auf dem Berg gefunden

Bis dorthin hat jeder freien Zugang, ein Problem stellt aber der Ticketverkauf für Besucher dar, die auf die Festung wollen. „Das sind jährlich zirka 80.000 Menschen“, betonte Vorstandsmitglied Thomas Wittenmeier. Eintrittskarten können aber nur zu den Öffnungszeiten am Infocenter bei der Domäne gelöst werden. Wer das nicht wisse, stehe auf der Karlsbastion vor verschlossenem Tor. Auch der Kiosk sei an die Öffnungszeiten gebunden.

Mit dem Angebot der 3D-Führung über den Hohentwiel und die vom Verein angeregte Webcam hat die Digitalisierung schon Einzug auf dem Berg gefunden. Oberbürgermeister Bernd Häusler und Catharina Scheufele vom Kulturbüro sehen auch beim Eintritt auf die Ruine Anmeldung und Buchung online über App und QR-Code als eine zeitgemäße Lösung an.

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig im Land

Die Stadt möchte den Berg als Naherholungsgebiet für die Bürger attraktiver gestalten. So soll der Grillplatz wieder eingerichtet und ganzjährige Toiletten außerhalb der Festung installiert werden, was mit Trockentoiletten einfach zu lösen sei. Ziel ist es auch, Touristen aus weiterer Entfernung anzulocken. „Singen hat noch andere Attraktionen zu bieten. Um den Berg touristisch zu nutzen, muss aber Qualität geboten sein“, unterstrich Scheufele. Vorsitzende Heike Kornmayer betonte, dass der Verein keinen Tourismus á la Disneyland erwarte. Besucher dieses bekannten Zieles in Baden-Württemberg seien willkommen.

„Wir müssen Ansprechpartner und Netzwerke finden“, sieht auch Staatssekretär Rapp Handlungsbedarf. Der Tourismus sei mit 390.000 Vollzeitarbeitsplätzen ein wichtiger Wirtschaftszweig im Land und müsse im gesamten Hegau angekurbelt werden. Um mehr Handlungsspielraum für den Hohentwiel zu haben, könnte die Stadt Singen mit dem Land einen Geschäftsbesorgungsvertrag abschließen, so Rapp.

Ernennung eines Staatssekretärs für Tourismus wünschenswert

Zu den Vorschlägen des Vereins zählt die Entwicklung eines gemeinsamen Konzepts, in dem die Naherholungs- und Touristikinfrastruktur an europäische Standards angepasst wird und die Belange der Behörden des Landes und der Bürger gleichberechtigt einfließen. Weiterhin würde der Verein den Wechsel der Tourismusangelegenheiten in das Wirtschaftsministerium begrüßen und die Ernennung eines Staatssekretärs für Tourismus, um den Kontakt zwischen Regierung und Bevölkerung zu verbessern.

Laut Wittenmeier haben die Erfahrungen der Vereinsarbeit gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit der Gärten- und Schlösserverwaltung sehr schwierig sei und ein Wechsel vom Finanz- ins Wirtschaftsministerium sinnvoll wäre. Liegenschafts- und Schlösserverwaltung, Finanzverwaltung und Tourismusgestaltung sollten getrennt werden, da sie höchst unterschiedliche Ziele verfolgen würden.