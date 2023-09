Eine Neuauflage der Sportwochen, die nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Singen wieder angeboten wurden, war in diesem Jahr schnell ausgebucht. Jeweils 50 Kinder waren jeweils eine Woche dabei, betreut von Schulsozialarbeitern, Lehrern und Sporttrainern.

An fünf Tagen hatten die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und elf Jahren Gelegenheit, Sportarten wie Basketball, Badminton, Fußball, Tanzen, Hockey und vieles mehr auszuprobieren. Beim Abschluss zeigten die Kinder ihren Eltern, womit sie sich an den Vormittagen beschäftigt hatten. „Wir hatten nach der langen Pause natürlich eine Warteliste“, sagt Selina Brix von der Abteilung Kinder und Jugend. Die Schulsozialarbeiter Marc Riester und Leandra Rothweiler haben die zwei Wochen federführend betreut. Doch sie hatten auch Trainer von Sportvereinen oder Lehrerinnen als Betreuer mit im Boot. „Ich habe hier gern mitgeholfen“, sagt Janine Scinta, die eigentlich gerade noch ihr Referendariat an einer Stuttgarter Schule ableistet, aber in Singen am Friedrich-Wöhler-Gymnasium Abitur gemacht hat. Gemeinsam mit ihrer Freundin Christine Dreide ist sie Feuer und Flamme für das Ferienangebot.

Bei der Präsentation zeigten die Kinder Kunststückchen auf dem Einrad, am Trapez oder am Trampolin. Mit Klaus Riedel, der als Zirkus Klarifari in der Region bekannt ist, hatten sie einen sehr guten Lehrer gefunden, der sie bei schwierigeren Balancieraktionen auf dem Seil sicher und souverän unterstützte.

Während der beiden Sportwochen, immer vormittags an fünf Tagen, waren die Kinder frei in ihrer Wahl, welche Sportart sie ausprobieren wollten. Freies Spielen und Toben in der Halle oder draußen im Münchriedstadion waren natürlich auch möglich. Marc Riester dankte bei der Präsentation allen Beteiligten für ihr Engagement.