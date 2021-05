von Hannes Schultheiss

Auch wenn es danach aussieht, dass gemeinsames Fußballspielen, größere Matches auf dem Basketballcourt, Museums- und Theaterbesuche mit der Klasse – also allerhand kollektive und persönlichkeitsbildende Erlebnisse, an die man sich gerne zurückerinnert – in nicht allzu ferner Zukunft auch wieder für Kinder und Jugendliche uneingeschränkt möglich sind: Es sind diese, die auf die Normalität am längsten werden warten müssen, während sich die Sporthallen bald mit tennisspielenden Erwachsenen füllen.

Vor diesem Hintergrund gilt es, im städtischen Raum Angebote an der frischen Luft zu schaffen, welche Kindern spontane gemeinsame Erlebnisse abseits von Bildschirmen, ohne Anmeldungen oder Testungen ermöglichen. Die Singener Jugendhäuser JuNo und Südpol sind hierfür nun einen Schritt in diese Richtung gegangen und haben in Kooperation mit der Stadtverwaltung zwei Erlebnispfade konzipiert.

Ideen für Fitness und Infotainment

Während der Südpol entlang der Aach, auf der bebauten Uferseite des Lindenhains, einen Wissenspfad über heimische Tiere gestaltet hat, hatte das JuNo die Idee, gemeinsam mit einigen Kindern einen Fitness-Parcours mit zehn Stationen um den Ziegeleiweiher aufzubauen.

Also habe ich daher meinen Freund Marius angerufen und mir die Laufschuhe geschnürt, um für eine zweiteilige Reportage des Südkuriers zunächst den Parcours gemeinsam mit einem Experten zu testen. Denn während sich meine Fitness seit Jahren auf Talfahrt befindet, ist Marius nicht nur eine lokale Sportgröße und stolzer Spieler der zweiten Mannschaft des FC Singen, sondern auch Student der frühkindlichen Erziehung.

Die Beine brennen – sehr gut!

Los ging es also in der Nordstadt: Die unmittelbare Nähe des DJK-Geländes, wo ich wohl auf Grund mäßiger Begabung nur wenig erfolgreiche Saisons in Jugendmannschaften absolviert hatte, sowie die Frage ob ich das anstehende Workout – eventuell vor den Augen anderer Sportler – souverän überstehen würde, ließen meine untrainierten Beine schwach werden. Doch zu meiner persönlichen Erleichterung traf ich am verregneten Gestade des Weihers nur Marius an.

Ein an einer Laterne befestigter, laminierter Ausdruck, unterhalb des Weges vom JuNo in Richtung des Wassers, markiert den Startpunkt des Parcours. Überrascht stellte ich fest, dass sich hier bereits ein Outdoor-Fitnessstudio befindet, welches über eine Hangelstrecke, eine Klimmzug-Station und andere Geräte verfügt, weshalb der Parcours theoretisch auch in einem das Outdoorstudio mit einschließenden Training genutzt werden kann.

Singen Drei Singener Jugendhäuser öffneten ihre Türen Das könnte Sie auch interessieren

Die erste Aufgabe des Parcours ist eine klassische Dehnübung, welche darin besteht, mit den Händen einige Male möglichst nahe an die Zehenspitzen heranzukommen, während die Beine durchgestreckt sind – gar nicht so leicht, aber, wie in der Anleitung versprochen, nach ein paar Durchgängen wesentlich einfacher als im ersten Versuch.

Die „Aufsteiger“-Station bringt selbst Sportskanonen wie Marius Vogt (2. Mannschaft des FC Singen 04) zum Schwitzen. | Bild: Hannes Schultheiss

Weiter geht es mit der „Aufsteiger“-Station, wo es gilt, ein Bein auf eine Steinbank zu stellen und mit dem anderen auf und ab zu steigen. Schön ist, dass es mehrere Sitzgelegenheiten unterschiedlicher Höhe gibt, so dass Erwachsene ebenso wie Kinder die Übung ausführen können. Marius‘ fachmännisches Fazit zur Station: „Sorgt für brennende Oberschenkel.“

Leider kommt gibt es regelmäßig Zerstörungswut

Hierauf folgt unter anderem der Hampelmann, eine Ausdauer- und Koordinationsübung, die so finden Marius und ich, in der ohnehin gelungenen Übungsreihenfolge gut positioniert ist, wenngleich die Übungsbeschreibung leider etwas ramponiert aussieht: Ein Problem, das auch weitere Übungsanleitungen betraf; ein Druck lag sogar zerrissen am Boden.

Fest installierte Holztafeln könnten sich lohnen. Denn die Kombination der Aktivitäten sowie ihre verständliche Beschreibung sind gut gelungen, durchdacht und nicht nur Corona-konform sondern auch generationsübergreifend nutzbar – weshalb auch eine langfristige Einrichtung des Parcours eine Bereicherung des Freizeitangebots für Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern und allgemein Sportinteressierte in Singen wäre.

Parcours wird gut angenommen

Die Schilder würden leider öfter abgerissen werden, sagt Ramona Graf vom JuNo. „Teilweise müssen wir sie wöchentlich ersetzen.“ Schade, denn das Angebot wird gut angenommen, unter anderem von Fußballjunioren, die noch nicht auf dem Rasen trainieren dürfen.

Man habe tatsächlich schon einen Antrag zur Befestigung von stabilen Tafeln gestellt, der bald genehmigt werden könnte, sagt Ramona Graf. Ein sportlicher Trip zum Ziegeleiweiher lohnt sich für alle, die sich auspowern möchten, schon jetzt, ganz besonders wenn kleinere Kinder mit von der Partie sind.

In Teil zwei der Reportage testen wir den Aach-Wissenspfad des Südpol-Teams