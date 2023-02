Die Stadt Singen, der Verein inSi mit dem Netzwerk Wir in Singen, der Traditionsverein Türkischer SV Singen und die Caritas Singen-Hegau haben zu einer gemeinsamen Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Grenzregion der Türkei und Syriens aufgerufen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es dazu: „Unser Ziel ist es, sowohl den syrischen als auch den türkischen Erdbebenopfern gleichermaßen zu helfen.“

Mit Erschütterung verfolgten die Menschen in Singen und dem Hegau die Notlage der Erdbebenopfer in der Grenzregion der Türkei und Syriens. Nach dem verheerendsten Erdbeben seit Jahrzehnten seien tausende Menschen gestorben und die Zahl der Toten steige von Tag zu Tag. Zehntausende seien verletzt und unzählige Menschen lägen unter Trümmern. Den Überlebenden, die im Freien auf Rettung und Unterstützung hoffen würden, seien Elend und Verzweiflung in die Gesichter geschrieben.

Hinzu komme die Kälte und Nässe, es mangele an Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Räumgerät, Bergungstrupps, medizinischer Versorgung und Transportmöglichkeiten. Jeder Tag, jede Stunde zähle. Schnelle finanzielle Hilfe sei gefragt, um das Nötigste zu organisieren. „Vor den Menschen in der gesamten Erdbebenregion liegt eine lange, schwere Zeit.“

Um die Not zu lindern und die Hilfe aus Singen und dem Hegau gerecht und präzise vor Ort einzusetzen, werde man die Spenden an Caritas international weiterleiten.“ Deren Partner in Syrien und der Türkei würden derzeit die Bedarfe vor Ort ermitteln. Über die Verwendung der Spenden werde gemeinsam mit Caritas berichtet.

Spendenkonto von Caritas Singen-Hegau: Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN: DE89 6925 0035 0004 5863 27, Verwendungszweck: Der Hegau hilft Türkei und Syrien