Es gießt aus Kannen, als Lina Seitzl ihre beiden Bundestagsgäste vom SPD-Wahlkreisbüro durch die Singener Innenstadt zum Bahnhof führt. Um ihn sollte es bei diesem Besuch unter anderem gehen.

Dass der wichtigste Bahnknotenpunkt im Kreis Konstanz in der Beschleunigungsoffensive nicht unter die Räder kommt, ist der SPD-Bundestagskandidatin Lina Seitzl ein Anliegen. Sie will im fernen Berlin auf die Probleme im äußersten Süden aufmerksam machen.

Unterstützung im Wahlkampf

Dafür hat sie sich mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Sören Bartol und seinem Kollegen Johannes Fechner zwei erfahrene Abgeordnete in den Landkreis geholt. Der Regen unterstreicht, wie mühsam es wäre, jetzt noch zu einem weiteren Bahnhof fahren zu müssen.

Es ist Wahlkampf. Am 26. September sollen die Wähler entscheiden, wer sie in der kommenden Legislaturperiode in der Hauptstadt vertreten soll. Und da will die promovierte Verwaltungs- und Politikwissenschaftlerin Lina Seitzl (31) mitmischen.

Dauerthema Singener Kurve

„Am Innenstadtbahnhof steigen täglich 12.000 bis 14.000 Fahrgäste ein und um“, erklärt Singens OB Bernd Häusler (CDU). „Wir haben gerade einen Omnibusbahnhof für knapp zehn Millionen Euro daneben gebaut, um den ÖPNV aufzuwerten.“ Das wäre fast für die Katz, wenn die Züge von Zürich nach Stuttgart den Bahnhof nicht mehr anfahren würden.

Seit geraumer Zeit steht die Singener Kurve in der Diskussion. Die Bahn will ihre Fernzüge im Lugano-Takt nur noch am Bahnhof Landesgartenschau halten lassen, um sieben bis acht Minuten Zeit einzusparen. Für die Fahrgäste aus dem Landkreis Konstanz würde das einen zusätzlichen Umstieg bedeuten.

Zunächst hatte es die Zusage gegeben, dass nur der Güterverkehr über die Singener Kurve abgewickelt werde. Im Zuge der Bemühungen um einen Deutschlandtakt kam die Singener Kurve dann wieder für den Personenverkehr ins Gespräch.

„Der Deutschlandtakt verfolgt mich“

Sören Bartol muss sich solche Sorgen auf seiner Informationstour immer wieder anhören. „Der Deutschlandtakt verfolgt mich“, sagt er. „Es ist eine gute Idee. Beim Blick in die Region zeigten sich aber die Probleme. Wir haben Zielkonflikte zwischen Fern-, Regional- und Güterverkehr, die sich nicht auflösen lassen wie in anderen Ländern.“

Lina Seitzl spricht die langen Verfahrenswege an und hat damit den Juristen Johannes Fechner an ihrer Seite. „Wir müssen die Gerichtsverfahren beschleunigen“, sagt er. „Die Bürger haben die Zeit nicht. Wir können mit der Mobilitätswende nicht bis 2030, 2040 warten.“

Und Bartol ergänzt: In ländlichen Regionen werde man auf das Auto nicht ganz verzichten können. Die Verzichtsdebatte alleine – und hier unterscheide sich die SPD von den Grünen – werde die Gesellschaft nicht weiterbringen. Soziale Aspekte spielten auch noch eine große Rolle.