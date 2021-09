von Graziella Verchio

Rund 77,1 Prozent der Engener Bürger trat den Gang zur Wahlurne an. Damit liegt die Beteiligung gleichauf wie vor vier Jahren. Die CDU musste zwar einige Verluste verbüßen, dennoch liegt Andreas Jung mit 38,7 Prozent vor seinen Mitbewerbern. Die SPD geht als große Gewinnerin hervor. Die Partei konnte ein Plus von 6 Prozentpunkten an Zweitstimmen im Vergleich zur Wahl 2017 einfahren.

Knappe Ergebnisse sind enttäuschend

Für CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Waldschütz ist das Ergebnis akzeptabel. „Knappe Ergebnisse sind mir nicht so recht, da ist die Enttäuschung schon da“, gab er zu, auch mit Blick auf den Bund. „Mein Wunsch ist ganz klar, dass wir die stärkste Partei sind.“ Das Wahlprogramm der CDU sei seiner Meinung nach besser gewesen als das der SPD, findet er. Waldschütz lobte jedoch die gute Zusammenarbeit der Parteien im Engener Gemeinderat. „Es geht immer um die Sache, nicht um die politischen Ansichten.“

Mit Sorgen blickte er auf das Ergebnis der AfD, die gerade im Hegau viele Stimmen auf sich vereinigen konnte. „Ich glaube, dass viele ehemalige CDU-Wähler abgewandert sind, weil sie mit der Arbeit der Partei nicht mehr zufrieden sind“, räumte er ein.

Tim Strobel (SPD) sieht das kommunale Abschneiden seiner Partei als Achtungserfolg an. „Es hat sich bezahlt gemacht, dass wir lokalpolitisch sehr präsent sind“, lobte er. Er sei mit dem Ergebnis zufrieden. Seit 2019 ist die SPD wieder im Gemeinderat vertreten.

Achtungserfolg der SPD

„Besonders freut es mich, dass die SPD mit am stärksten gewachsen ist, zumal Lina Seitzl noch nicht so lange bekannt ist in der Region.“ Den Erfolg der AfD sieht er vor allem im ländlichen Raum. Der Stadtrat habe oft den Eindruck, dass die AfD es gut schaffe, abstrakte Ängste zu nähren. „Da müssen wir anderen Parteien uns an die Nase fassen, da wir uns mehr auf die Städte fokussiert haben“, sagt Strobel.