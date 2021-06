„Aus der Stadt – Über den Fluss – Auf den Berg“ – so lautete das Motto der Landesgartenschau in Singen im Jahr 2000. 21 Jahre später hat die Architektenkammer Konstanz dieses Motto für einen Spaziergang durch Singen am Tag der Architektur gewählt. „Wir haben Singen ausgewählt, weil sich hier in den letzten Jahren so viel getan hat“, sagte Gerhard Maier, Vorsitzender der Kammergruppe Konstanz.

Thomas Mügge (rechts, Leiter des Fachbereichs Bauen) erläutert den Teilnehmern eines Rundgangs in Singen, zu dem die Architektenkammer Konstanz eingeladen hatte, was sich in Singen städtebaulich in den letzten Jahren getan hat. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Am Bussteig ging die Tour los. Oberbürgermeister Bernd Häusler, Thomas Mügge, Leiter des Fachbereichs Bauen, sowie Veronika Netzhammer, Vorsitzende des Fördervereins Stadtpark, sprachen über die städtebaulichen Entwicklungen in jüngster Zeit und wie es damals zur Landesgartenschau kam. Bernd Häusler berichtete vor etwa 25 Interessierten über große Wohnbauprojekte: „In den letzten acht Jahren sind in Singen 1600 neue Wohnungen entstanden, dies auch dank der Aktivitäten des Siedlungswerks.“

Am Tag der Architektur erfuhren Teilnehmer eines Rundgangs in Singen, zu dem die Architektenkammer Konstanz eingeladen hatte, wie es dazu kam, dass mitten in der Stadt das Hospizzentrum Horizont entstand. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

„Der Bahnhofsvorplatz war eine städtebauliche Herausforderung“, sagte Thomas Mügge. Das teilbegrünte Dach mit einer Fläche von fast 2000 Quadratmetern biete nun dank der Dachunterkonstruktion einen Raum für die Menschen, die dort vom Wetter geschützt auf den Bus warten. Mügge erläuterte die Fassadengestaltung des Einkaufszentrums Cano. Die Planer hätten das Augenmerk auf ein umlaufendes Band aus Streckmetall gelegt und durch große Leibungstiefen eine vertikale Gliederung erreicht. Beim Hotel Viktoria, das bald wieder eröffnet, sei die denkmalgeschützte Fassade abgebaut und nun wieder aufgebaut worden.

Am Hospizzentrum Horizont konnten sich die Teilnehmer ein Bild davon machen, wie sich zwei denkmalgeschützte Gebäude mit einem Neubau verbinden lassen. Zum Schluss ging es zum Stadtgarten und auf das ehemalige Gartenschaugelände. Der gesamte Park werde von der Bevölkerung sehr gut angenommen, so Veronika Netzhammer. Heute sei man glücklich, dass vor über 20 Jahren der Eichenhain an der Mühlenstraße gepflanzt worden sei. Teilbereiche wie die Wiese gegenüber der Stadthalle seien bewusst so angelegt worden, dass Veranstaltungen möglich sind.