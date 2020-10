von Holle Rauser

Vor der alten Engener Stadthalle sind große Maulwurfshügel in die Höhe gewachsen: Sie sind die Vorboten der neuen Sporthalle, die dort entsteht. Am vergangenen Freitag fand der offizielle Spatenstich statt: Zusammen mit Gemeinderäten sowie Vertretern der Verwaltung, Schulen und Sportvereine griffen Bürgermeister Johannes Moser und Stadtbaumeister Matthias Distler zum Spaten.

„Es sollte kein Klotz werden“

Mit der geplanten Größe von 45 auf 31 Meter und einer Höhe von fast neun Metern sei der Neubau eine planerische Herausforderung gewesen, so Distler. „Es sollte kein Klotz werden“, erklärte der Stadtbaumeister. Ein solches Gebäude hätte auf der ehemals freien Fläche zwischen Friedhof und Wohnbebauung zu massiv gewirkt. Glasfront, Fassadenelemente und Begrünung sollen die Architektur auflockern.

Die detaillierte Bauweise koste etwas mehr, räumte Distler ein. „Wir möchten aber gestalterisch möglichst viel aus dem Budget rausholen“. Hintergrund sei die Beständigkeit. Distler: „Wir Stadtplaner planen nicht nur, wir bleiben, und wir denken daher langfristiger“. Das schlage sich in den Materialien nieder: Glas, Beton und Holz versprächen weniger Reparaturen und Nacharbeiten.

Zum Konzept der Nachhaltigkeit passe auch das Energiekonzept, das mit den Engener Stadtwerken erarbeitet werde. So soll die Dachfläche der neuen Sporthalle mit Photovoltaik belegt werden. „Das ist ökologisch gesehen sinnvoll und trägt einen weiteren Anteil regenerativer Energie bei, die auch eingespeist werden wird“.

Ein weiteres „städtisches Highlight“

Bürgermeister Johannes Moser sieht mit dem Gebäude ein weiteres „städtisches Highlight“ kommen: „Wir freuen uns auf die Umsetzung“. Die Halle solle den gestiegenen Bedarf an Sportraum bei Schulen und Vereinen decken. Das geplante große Spielfeld (auch teilbar) und eine kleine Tribüne würden sogar kleinere Sportveranstaltungen ermöglichen.

Mit voraussichtlich 5,7 Millionen Euro Baukosten und zurückgehenden Einnahmen im Haushalt sei das Projekt in der heutigen Situation schon eine wichtige finanzielle, gleichzeitig aber auch eine wirtschaftliche Entscheidung. „Fast ausnahmslos Firmen aus der Region sind am Bau beteiligt“, so der Bürgermeister, der den Neubau auch als bildungspolitische Investition sieht. „Hauptnutzer werden Schüler, Kinder und die Vereine sein. Sportunterricht ist eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Zukunft“.

Tartanreste unter dem Rasen

Die Erdhügel haben einen ernsten Hintergrund: „Es war uns nicht klar, dass unter der grünen Wiese mehr steckt“, erläuterte Stadtbaumeister Matthias Distler. Darunter waren Reste Tartanbahn aus den 60er-Jahren. Deren Materialien werden heute als Schadstoffe eingestuft. „Leider wurde die Bahn beim Rückbau einplaniert und schön im Boden verteilt“, so Distler. Der Aushub wird nun separiert, beprobt und analysiert. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, werden die Aushube verwendet oder entsorgt.