von Thomas Güntert

Bis zum 28. November geht es im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen um Tote: „Bis auf die Knochen – was Gräber erzählen“ lautet der Titel einer Sonderausstellung. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie und befasst sich mit altertümlichen Gräbern, die im Kanton Schaffhausen gefunden wurden.

Modernste Analyseverfahren von Skeletten und Knochen bringen neue Erkenntnisse über die Lebensweisen unserer Vorfahren an den Tag. | Bild: Thomas Güntert

Die Zeitepochen erstrecken sich von der Jungsteinzeit, etwa 4000 vor Christus, bis ins 16. Jahrhundert. Für Medienvertreter gab es bereits vor der Vernissage einen Rundgang mit Kuratorin Franziska Pfenninger, Anthropologin Sabine Landis und Kantonsarchäologin Katharina Schäppi. Bereits im Foyer wird der Besucher mit Informationstafeln über die Zersetzung des menschlichen Körpers, mit der eigenen Vergänglichkeit, beziehungsweise Unvergänglichkeit konfrontiert. Am Eingang der eigentlichen Ausstellung liegt ein Skelett eines etwa 50 Jahre alten und 1,90 Meter großen Mannes, der zu Lebzeiten im Mittelalter durch seine Körpergröße sicherlich in der Stadt aufgefallen war. Genetische und isotopische Untersuchungen von verheilten Verletzungen und den dicken Armknochen weisen darauf hin, dass der Hüne nicht nur friedlichen Umgang mit den Mitmenschen hatte.

So ist das Museum geöffnet Das Museum zu Allerheiligen ist dienstags bis sonntags sowie am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist rollstuhlgängig und jeden ersten Samstag im Monat der Eintritt frei. Weitere Informationen gibt es unter www.allerheiligen.ch.

Auf acht Themeninseln gewähren unterschiedliche Grabfunde Einblicke in die Vergangenheit. Katharina Schäppi zeigte eines von sechs Urnengräbern aus der Zeit um das Jahr 1000 vor Christus, das sie in Beringen beim Bau einer Versickerungsanlage ausgegraben hatte. Die Verstorbenen wurden in der damaligen Spätbronzezeit schon verbrannt und die Überreste mit edel verzierten Gefäßen als Beigabe in Urnen bestattet. Einmal im Monat besteht die Möglichkeit, dem Kantonsarchäologen Ulrich Hürten in der Ausstellung bei der Freilegung eines Urnengrabs über die Schulter zu schauen. Sabine Landis beleuchtet an drei Sonntagen die neue Sichtweise auf alte Skelette, und es gibt vier Überblicksführungen mit Franziska Pfenninger und Katharina Schäppi.

Der Kurator Werner Rutishauser erklärt am 29. August die Grabriten in der alten und neuen Welt. Kinder und Erwachsene können sich zudem an interaktiven Ausstellungselementen als Archäo-Detektive und -Forscher bestätigen. Für Schulklassen werden spezielle Führungen, Erlebnisnachmittage und Workshops angeboten. Nach Absprache gibt es auch private Führungen.