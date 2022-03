Der Mann steht für Erfolg und er ist eine anerkannte feste Größe und Führungsspieler beim Schweizer Proficlub und Erstligist FC St. Gallen. Nach einer kurzen Stippvisite beim FC Basel ist der Spanier Jordi Quintillà in den Thurgau zurückgekehrt. Seitdem läuft es beim FC St. Gallen, der zuvor in den hinteren Tabellenregionen zu finden war, wieder rund. Nun will Jordi Quintillà nach einem erfolgreichen Camp im vergangenen Sommer auch dem Hegauer Fußball-Nachwuchs auf die Sprünge helfen. Er veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Sportagentur B360, die in Singen und Berlin ihre Sitze hat, vom 19. bis 23. April im Singener Hohentwielstadion ein Camp für junge Kicker der Jahrgänge 2005 bis 2013. Neben Jordi Quintillà wollen auch Juniorentrainer des großen CF Barcelona ihren Schützlingen auch mit viel Spaß spanische Spielkunst vermitteln.

Das Bild zeigt Jordi Quintillà und Nachwuchskicker bei einem Trainingscamp in St. Gallen. | Bild: Bild: B 360

„Alle Kinder und Jugendliche werden in Alters­- und Leistungsgruppen eingeteilt“, erklärt Laurent Burkart, Geschäftsführer von B360. „Der Tagesablauf besteht aus drei bis vier verschiedenen Trainingsschwerpunkten, die das gesamte fußballerische Können in Anspruch nehmen. Die individuelle Förderung und Weiterentwicklung stehen neben dem Spaß am Spiel an erster Stelle“, sagt Burkart.

„Die individuelle Förderung und Weiterentwicklung stehen neben dem Spaß am Spiel an erster Stelle.“Laurent Burkart, Geschäftsführer B360 | Bild: Albert Bittlimngmaier

Auf seinen Fußballstationen, angefangen von der Jugend-Akademie des CF Barcelona über Vereine in spanischen, französischen, amerikanischen und Schweizer Top-Ligen, sei sein Bestreben immer gewesen, besser zu werden, so Quintillà. Titel hat er eingeheimst, wie in den USA. Wie es nach oben gehen kann, will Quintillà mit seinem hochkarätigen Team von spanischen Nachwuchstrainern den jungen Kickern im Fußballcamp nahe bringen.

„Wir möchten vermitteln, junge Talente zu entwickeln. Und ein Stück Lebensschule aufzeigen“, sagt er. „Auch die Eltern sollen mit einbezogen werden. Kriterien außerhalb des Fußballs sind von großer Bedeutung, wie gesunde Ernährung“, sagt Quintillà.

Anmeldungen: campus@joxsportsql.com