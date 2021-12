Singen vor 4 Stunden

Sozialpass soll als Bonuskarte mehr Menschen erreichen

490 Haushalte erhielten in Singen zuletzt Wohngeld, weil mit ihrem Gehalt zu wenig Geld für die Miete bleibt. Von den Vergünstigungen des Sozialpass konnten sie bislang dennoch nicht profitieren. Doch das soll sich zum neuen Jahr ändern: Unter dem neuen Namen Bonuskarte sollen mehr Menschen das Angebot nutzen und damit am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Warum das nötig ist und was für die Zukunft geplant ist.