Wer kennt das nicht? Man hat den Kleiderschrank voll und da hängen Kleidungsstücke, die noch nie oder selten getragen wurden. Fehlkäufe oder auch nicht mehr passende Klamotten müssen deshalb von Zeit zu Zeit aussortiert werden. Oder die Kinder sind aus ihrer Kleidung herausgewachsen und man will diese aber nicht gleich wegwerfen, weil sie noch tragbar sind. Vor der Fahrt zum Altkleidercontainer stünde die Möglichkeit der Abgabe im Second-Hand-Laden – wenn die Sachen sehr gut erhalten sind. Eine solchen fairen Second-Hand-Laden möchte Claudia Wils-Keiling in Singen eröffnen. Dafür gründet sie gerade mit Mitstreiter einen Verein und sucht passende Räume.

Kleidung für Leute mit einem schmalen Geldbeutel

Bis vor ein paar Jahren gab es in Singen mit dem Fairkauf-Second-Hand-Kaufhaus und dem Laden „Jacke wie Hose“ zwei Anlaufstellen in Singen, wo Menschen gut Erhaltenes spenden konnten und Leute mit einem schmalen Geldbeutel günstig an Dinge oder Kleidung kommen konnten. So etwas fehle in Singen definitiv, meint Claudia Wils-Keiling: „Wir suchen deshalb zurzeit geeignete Räumlichkeiten, gern auch in der Singener Südstadt und möglichst gut mit öffentlichem Verkehr erreichbar“.

Mit weiteren Aktiven ist Wils-Keiling gerade dabei, einen Verein zu gründen, der den Laden dann betreibt. „Lotte‘s Lädele“ soll er heißen und das hat seinen Grund: Der Laden soll nach ihrer 2017 verstorbenen Großmutter benannt werden.

300 Kisten mit Kleidung gesammelt

„Meine Oma hat mich aufgezogen, und sie hatte diese soziale Einstellung und einen enormen Kampfgeist. Obwohl sie wenig Rente hatte, war sie immer auf Nachhaltigkeit und Teilen bedacht“, sagt Claudia Wils-Keiling. Die 42-Jährige ist zweifache Mutter, stammt aus Brandenburg und lebt seit zehn Jahren im Landkreis Konstanz.

Durch ihre Arbeit als Familienhelferin weiß Claudia Wils-Keiling, dass es viele Familien gibt, die sich neue Kleidung nicht leisten können. Für den neuen Second-Hand-Laden haben die Initiatoren zurzeit schon rund 300 Kisten mit Kleidung gesammelt, ohne groß dafür Werbung zu machen. „Wir haben vor allem Kleidung für Kinder bis Größe 158 sowie Damenkleidung“.

Kleidungskartons stehen derzeit in einem Lager

Die Kartons stehen in einem Lager, das aber nur vorübergehend zur Verfügung steht. Wenn sie von den Nöten einer Familie erfährt, packe sie auch schon mal ein passendes Kleidungspaket. Im neuen Laden soll dann jeder einkaufen können. Menschen, die nachweisen, dass sie wenig Geld haben, sollen einen günstigeren Preis zahlen.

Wer Räume zu einer günstigen Miete für Lotte‘s Lädele hat oder etwas vermitteln kann, kann sich bei Claudia Wils-Keiling unter der E-Mail-Adresse lottes_laedle@gmx.de melden.