Das Baugewerbe muss sich auf schlechtere Zeiten einstellen, eröffnete Axel Regber, Obermeister der Baugewerbe-Innung Konstanz, deren Mitgliedern bei der kürzlich abgehaltenen Innungsversammlung. Die aktuelle Wirtschaftslage sei im Allgemeinen trotz der zahlreichen Krisen gar nicht mal so schlecht, doch den Hochbau erwische es schwer, sagte Regber laut einer Pressemittelung der Kreishandwerkerschaft westlicher Bodensee. Die Zahl der Baugenehmigungen gehe stark zurück, führte Regber in seinem Bericht demnach aus und ergänzte, dass man im Baugewerbe abhängig sei von den Projekten im Neubau.

Der Obermeister trug auch konkrete Zahlen vor: Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar seien die Baugenehmigungen im diesjährigen Januar bei Einfamilienhäusern um 25 Prozent, bei Zweifamilienhäusern sogar um fast 50 Prozent und bei Mehrfamilienhäusern um 28 Prozent gesunken. Die Zahlen der nachfolgenden Monate seien vermutlich noch verheerender. „Der starke Rückgang im Wohnungsbau macht dem Baugewerbe stark zu schaffen“, fasste Regber während der Versammlung zusammen.

Eigenheim für viele unerschwinglich

Gründe für den Einbruch sah Regber im allgemeinen Umfeld, zum Beispiel bei gestiegenen Zinsen und Energiepreisen sowie in der Inflation, die allgemein die Preise in die Höhe treibt. „Die Menschen haben nicht mehr genug Geld in der Tasche und sind unsicher“, fasste er zusammen. Kurz: Durchschnittsverdiener könnten sich unter diesen Bedingungen kein neues Eigenheim mehr leisten. Und das werde sich wohl erst wieder ändern, wenn die Politik neue Programme für Neubauten auflege, heißt es in der Mitteilung.

Der realistische Optimismus bleibt aber auch bei Innungs-Obermeister Axel Regber. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sei weiterhin da. Jetzt müsse die Politik nur die veröffentlichten Anregungen aus dem Baugewerbe aufnehmen, appellierte er daher laut der Mitteilung. Ein „Einfach weiter so“ gehe nicht, so das Fazit des Innungs-Obermeisters.