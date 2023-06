„Morgens um sieben“, lautete Ende der 60er-Jahre der Titel einer beliebten Melodie zu einem Kinofilm aus der Feder von James Last. Dieser Tage ist morgens um sieben der Tag längst angebrochen. Wer den Sonnenaufgang erleben will, muss früher aufstehen. Diese Aufnahme mit dem Tengener Teilort Wiechs am Randen im Vordergrund und den Hegaubergen als Horizont vor dem rötlich-golden schimmernden Sonnenschein wurde bereits gegen 5.30 Uhr aufgenommen. Und auch wenn der Sommer da ist, ist bei rund 10 grad Celsius Außentemperatur in den Morgenstunden beim Sonnenaufgang eine warme Jacke empfehlenswert. Die Wiesen sind zum größten Teil bereits gemäht, entweder für Silage oder für Heu – und damit abgeerntet. Bild: Helmut Groß