Nun ist der neue Waldorfkindergarten auch offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Nach einem turbulenten Jahr mit Umzug und vorübergehender Unterbringung in anderen Räumlichkeiten freut sich das Team mit Leiterin Simone Knöbl über den Neubau im Lindenhain. „Wir freuen uns über das Haus und den wunderschönen Garten als neues Zuhause, wo wir den Kindern ein gutes Fundament für ihr weiteres Leben geben können“, sagt sie.

Neuer Kindergarten war ohnehin geplant

Die Stadt hatte sich nach der Kündigung der Räumlichkeiten in der Weiherstraße zunächst Sorgen gemacht. „Als der Schulkindergarten vom Lindenhain ins Münchried zog, war bereits klar, dass wir an dessen altem Standort einen neuen Kindergarten bauen wollen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Das Gebäude wurde in Holzbauweise nach den Plänen des Architekturbüros Riesterer aus Gottmadingen gebaut.

Aufgrund von Lieferproblemen hatte es nicht ganz geklappt mit dem geplanten Einzug im September 2021. Doch in der Markus-Kirche und in der Kita am Berliner Platz haben die Gruppen vorübergehend Platz gefunden, bis der Umzug im Dezember 2021 über die Bühne ging.

Dank für das unkomplizierte Miteinander

1,86 Millionen Euro hat der neue Bau gekostet, davon kamen über 400.000 Euro als Zuschüsse von Land und Bund. „Ich danke allen für das unkomplizierte Miteinander während der Bauzeit“, sagte Bürgermeisterin Ute Seifried. Gila Prochazka-Beurer dankte für den Vorstand des Trägervereins für die wohlwollende Unterstützung und Wertschätzung.

Bevor das Sommerfest begann, erfuhren die Gäste des kleinen Festaktes auch einiges über die Waldorfpädagogik an sich. „Im Mittelpunkt das Kind“ – unter diesem Thema stand der kleine Vortrag von Christiane Heffner. Sie zeigte anhand von Beispielen auf, wie die Waldorfpädagogik den Raum bietet, damit Kinder sich so entwickeln können, wie sie es brauchen. Der Fachkräftemangel sei bei den Waldorfkindergärten noch im moderaten Bereich. In der Bodenseeregion bis Oberschwaben gebe es 22 Waldorfkindergärten.