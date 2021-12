von Saskia Biehler

„Mein einziges Laster“ nennt die Kellnerin Anni die Zigaretten, die sie Kette raucht, während sie ihre Kunden immer wieder vertröstet. Schon zum dritten Mal wurde nach ihr gerufen, aber viel ist ja nicht los, betont sie.

Viele interessante Begegnungen

Der flotte Rotschopf erzählt lieber weiter aus seinem bewegten Leben. Vom Rechtsanwalt der sage und schreibe 17 Bier an einem Abend trinkt und dann trotzdem noch mit dem Auto fährt. Ob er noch nachhause finde, wisse allerdings niemand. „Aber besoffen geben sie mehr Trinkgeld“, sinniert Anni. Auch sonst scheint ihr Leben von vielen interessanten Begegnungen geprägt.

Da gab es zum Beispiel den Max – ein feiner Mann und Handelsvertreter. Doch leider ist diese aufregende Beziehung schließlich an seiner Ehefrau gescheitert. Oder ihr Ex-Mann, ein Sportfanatiker, der sie nie ans Steuer ihres gemeinsamen Autos gelassen hat. Zum Glück sind die Zigaretten Annis einziges Laster und seit ihrer Scheidung weiß sie ohnehin, dass sie eher der Single-Typ ist.

Mit minimalistischer Kulisse

Dina Roos glänzt in der Rolle der lebenslustigen Frau von nebenan und zieht den Zuschauer mit viel Witz in ihren Bann. So bleibt beim Zuschauen vor Lachen kaum ein Auge trocken. Roos verkörpert ihre Rolle viel zu authentisch, um sich dem entziehen zu können. Hinzu kommt, dass sich sicherlich der eine oder andere in den amüsanten Anekdoten ertappt fühlt.

Allein und mit minimalistischer Kulisse bringt sie viel Schwung auf die Bühne, während sie als verträumte Bedienung die kleineren oder größeren Eskapaden des Lebens meistert.

Lieder und Musik von Michel Wyss

Dass dieses Solo-Stück von Herbert Rosendorfer bereits ein wenig in die Jahre gekommen ist, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Gerne durchlebt man mit Anni das Kneipenleben der 90er-Jahre.

Insbesondere die von Michel Wyss eigens geschriebenen Lieder und die Musik geben dem Ganzen einen frischen Anstrich. Vielleicht ist es aber auch einfach schön, sich in präpandemische Jahre zurückversetzen zulassen. Dina Roos und Wyss haben allemal ein äußerst unterhaltsames Programm gestaltet, dass ohne viel Schnickschnack auskommt.