von Nicola Maria Reimer

Die unfassbare Situation in der Ukraine löst eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Viele Menschen möchten ihre Empathie ausdrücken und werden aktiv, so auch die ukrainische Pianistin Katherine Zyabluk. Am Samstag, 2. April, 20 Uhr, wird die bekannte Jazzmusikerin in der Singener Gems ein Solidaritätskonzert geben. Der Titel: „Debussy trifft Theolonius Monk!“ Der Eintritt ist frei, die Besucher werden gebeten, für die Menschen in der ukrainischen Partnerstadt Kobeljaki zu spenden.

Kommt für ein Benefizkonzert für Kobeljaki in die Gems: die ukrainische Pianistin Katherine Zyabluk. | Bild: Alexey.Karpovich

Gaby Bauer, Veranstaltungsmanagerin der Gems, erzählt: „Jürgen Walter, ehemaliger Staatssekretär von Baden-Württemberg, vermittelt für Katherine Zyabluk die Solidaritätskonzerte, mit denen sie ihre Heimat unterstützen möchte. Jürgen und ich kennen uns schon ewig und als er uns als Spielort angefragt hat, waren wir sogleich begeistert von der Idee.“

Katherine Zyabluk ist Jazzpianistin, Sängerin, Komponistin und Lehrerin. Zudem schreibt sie auf einer ukrainischen Medienplattform über Improvisationsmusik. Die absolvierte sie den Jazzmusik-Studiengang an der Musikhochschule in Kiew, studierte Klavier und Gesang in Katowice, Krakau und am Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Sie war zu Gast auf verschiedenen europäischen Jazz-Festivals.

„Als Rudolf Kolmstätter, unser Vorsitzender des Jazzclub Singen, hörte, dass Katherine Zybluk in die Gems kommt, war er begeistert“, sagt Gaby Bauer. „Sie ist wirklich eine bekannte Größe im Jazz.“

Der Kartenverkauf für die Kino-, Kabarett- und Musikveranstaltungen in der Gems sei nach der langen Coronapause zunächst nur schleppend angelaufen. Momentan sei jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. „Manche der kommenden Veranstaltungen sind sogar fast ausgebucht“, so Gaby Bauer.

Beim Benefizkonzert gibt es freien Eintritt, und die Gems und Katherine Zybluk hoffen, dass viele Besucher eifrig spenden. Die Spenden sollen Eins zu Eins der ukrainischen Partnerstadt Kobeljaki zugutekommen. Für Reservierungen: gaby-bauer@diegems.de