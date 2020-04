Aus der Luft ist es besonders gut zu erkennen: Solarcomplex hat die Stromerzeugung auf der ehemaligen Deponie Langenried auf 1,3 Megawatt erhöht. „Allen, die regelmäßig im Zug von Singen nach Radolfzell pendeln, dürfte es auch schon aufgefallen sein“, sagt Karina Christen. Sie ist bei der nicht börsennotierten Aktiengesellschaft Solarcomplex für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Wir haben die Leistung des Solarparks in den letzten Monaten um fast 750 Kilowatt ausgebaut“, berichtet Christen. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Singen und liegt am Ortseingang direkt gegenüber des Einkaufszentrums EKZ. Die Freiland-Solarstromanlage soll, direkt neben dem Singener Industriegebiet gelegen, einen wichtigen Beitrag zur Erzeugung erneuerbarer Energien leisten. Mehr als 800 000 Kilowattstunden klimaschonenden Solarstrom wird der zweite Bauabschnitt des Solarparks pro Jahr produzieren. „Dies entspricht dem privaten Stromverbrauch von 800 Personen“, so Christen.

Vor dreizehn Jahren entstand der erste Bauabschnitt mit 560 Kilowatt Leistung. Jetzt sei es durch behutsame Planung gelungen, die Deponiefläche noch besser für die Erzeugung von Solarstrom zu nutzen. „An diesem Park kann man auch den Fortschritt der Solartechnik im letzten Jahrzehnt ablesen. Haben die alten Module aus dem Jahr 2007 nur etwas mehr als 100 Watt Leistung, verfügt ein modernes Modul, das jetzt eingesetzt wird, mit rund 300 Watt über die dreifache Leistung“, erklärt Christen. Nur deshalb könne auch auf so wenig zusätzlich in Anspruch genommener Fläche so viel Solarstrom erzeugt werden.

Eine Deponie ist für die Techniker kein leichter Untergrund. Die Rammpfähle, auf denen die Modultische aufliegen, dürfen nur 80 Zentimeter tief in den Boden gerammt werden, um die Abdichtung der Deponie zu schützen. Deshalb habe Solarcomplex auf den kleinen Modultischen auch nur zwei Module hochkant übereinander gebaut. Im Solarpark Engen, der vor wenigen Monaten ans Netz gegangen ist, wurden dagegen sechs Module horizontal übereinander erstellt. Der landwirtschaftliche Boden hat dort eine viel tiefere Rammung zugelassen. Solarcomplex arbeitet daran, alle bereits genutzten Flächen in der Region zum Bau von Solarparks zu nutzen, um möglichst wenig landwirtschaftliche Fläche in Anspruch nehmen zu müssen.

Mehr Solarparks geplant

Dennoch wird das Unternehmen in enger Kooperation mit den Landwirten auch zukünftig Solarparks auf landwirtschaftlichen Flächen entwickeln, bauen und betreiben, weil dort die Erzeugungskosten des Solarstroms deutlich niedriger seien als auf den Dächern. „Zugleich setzen wir stärker denn je auf die solare Stromgewinnung durch Dachanlagen. Der Ausbau auf Dächern von landwirtschaftlichen Betrieben, Gewerbebetrieben oder Industrieanlagen geht derzeit rasant voran und übersteigt die neu geschaffenen Kapazitäten im Freiland“, verrät Christen.

Das Singener Unternehmen arbeite im Rahmen der Solaroffensive Südbaden eng mit der Singener Stadtverwaltung als Eigentümerin der Deponie Langenried zusammen und hat langfristige Pachtverträge abgeschlossen. „Auch auf einer Deponie in Moos, die sich ebenfalls im Eigentum der Stadt Singen befindet, entwickeln die Partner aktuell einen Solarpark„, kündigt Christen an. So leistet die Singen einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und regionaler Wertschöpfung. Diese Kooperation wollen die beteiligten Partner in Zukunft fortsetzen. Dabei könnten Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden, aber auch auf Überdachungen von Parkplätzen neu entstehen. Vorbild ist die Solaranlage auf dem neuen Wertstoffhof der Singener Stadtwerke. Gemeinsam versucht man auf Bundes- und Landesebene die dafür die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. „Denn der Bau weiterer Solaranlagen ist durch den 52-Gigawatt-Deckel in akuter Gefahr“, warnt Christen. Im Klimaschutzpaket hatte die Bundesregierung bereits im Oktober 2019 vereinbart, dass die Deckelung der Photovoltaikausbaus aufgehoben werde. Doch: „Gesetzgeberisch ist diese Zusage bis heute nicht umgesetzt worden.“

Klimaschutz bleibt wichtig

„Es ist keine gute Idee, in Corona-Zeiten den Ausbau erneuerbarer Energien und damit die Anstrengungen zum Klimaschutz herunterzufahren,“, fügt Solarcomplex-Vorstand Bene Müller hinzu. „Die Corona-Krise wird irgendwann überwunden sein und dann werden wir feststellen, dass die Klimakrise nicht verschwunden ist.“ Deshalb müsse die Energiewende ohne Zögern fortgesetzt werden. „Die Erneuerbaren liefern auch in Krisenzeiten zuverlässig. Für uns ist klar: Wir sollten noch eine Schippe drauflegen“, kündigt Müller an, dass Solarcomplex am Ball bleiben wolle.