Viele Wähler würden wegen Corona die Briefwahl bevorzugen, außerdem gebe es einen allgemeinen Trend zur Briefwahl, so Demmer. Für die Wahl am Sonntag stehen rund 220 Wahlhelfer in 22 Wahllokalen in Singen bereit. Es sind alles städtische Bedienstete, auf externe Wahlhelfer habe man wegen Corona verzichtet. Dreiviertel der Helfer haben das Angebot wahrgenommen, im Vorfeld einen Corona-Schnelltest zu machen. Alle Tests waren negativ.