Wenn man auf Zuwendungen angewiesen ist, sind auch bei Stiftungen neue Ideen gefragt. „Wie können wir den Verein Lebenshilfe Hegau-Bodensee besser bekannt machen und Spenden generieren?“, war die Frage im Kuratorium der Stiftung Lebenshilfe Singen-Hegau. Der Verein ist aus dem Zusammenschluss der Lebenshilfen in Singen und Konstanz im Jahr 2022 entstanden und setzt sich für Menschen mit Behinderung im ganzen Landkreis ein. Um die Arbeit mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, lädt die Stiftung am Samstag, 30. September, zu einem „Abend der Lebenshilfe“ in der Stadthalle Singen ein. Schirmherren der Veranstaltung sind Landrat Zeno Danner und Oberbürgermeister Bernd Häusler.

Hier gibt es die Eintrittskarten Die Veranstaltung am Samstag, 30. September, beginnt um 19 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis von 44 Euro beinhaltet das Speisenangebot. Gebucht werden können einzelne Plätze oder ganze Tische für bis zu zehn Personen. Anmeldung erfolgt mit Einzahlung bis zum 1. September auf das Konto der Lebenshilfe bei der Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN DE 41 6925 0035 1055 091662. (ros)

„Es ist bewusst kein Gala-Abend, die Leute können sich leger kleiden, von Tisch zu Tisch wechseln und Freude und Spaß miteinander haben“, betonte Andreas Renner, Vorsitzender des Kuratoriums bei der Vorstellung. Mit Tanz zur Musik der „Tom Alex Band“, Kulinarischem und vielem mehr soll es ein lockerer Abend werden. „Wir möchten den Menschen zeigen, was der Verein macht“, erläuterte Stiftungsvorsitzender Hansjörg Reichert. Mitarbeiter werden über die Arbeit berichten und Peter Teubner, der viele Aktivitäten dokumentiert, wird seine Fotos präsentieren. Mit zwei Vorführungen werden auch Menschen mit Behinderung zum Programm beitragen.

Es braucht professionelles Personal

Schon Jahre vor dem Zusammenschluss standen die Lebenshilfen Singen-Hegau und Konstanz in intensivem Kontakt. Die Anforderungen der neuen Sozial-Gesetzgebung seien inzwischen aber so hoch, dass ohne hauptamtliches und ausgebildetes Personal die Arbeit nicht mehr geleistet werden könne. Der Zusammenschluss ermöglicht zu den Angeboten vor Ort auch Kooperationsangebote, wodurch Kontakte unter den Teilnehmern entstehen und der Kreis erweitert wird.

Die Angebote werden unterteilt in den Familiendienst, der ambulante und mobile Hilfen für Familien mit zu Hause lebenden behinderten Kindern und Jugendlichen anbietet, und den Be-Treff, eine Freizeiteinrichtung für Menschen mit Behinderung.

Wichtige Arbeit braucht breite Unterstützung

„Wir wollen die Stiftung ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen und für sie werben“, wies Reichert darauf hin, dass auch die Stiftung auf Zuwendungen angewiesen ist, um das Vermögen zu steigern. Jährlich unterstütze die Stiftung den Verein mit 30.000 bis 35.000 Euro, die Haupteinnahmequelle sei der Sponsorenlauf für den Be-Treff. Durch die Anforderungen der Ämter sei die Aufgabe allein mit Ehrenamtlichen nicht mehr zu machen. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, unterstreicht Reichert und wirbt um bürgerschaftliches Engagement.

Schwerpunkte seien jetzt Singen und Konstanz, aber wenn sich der Verein über Städte wie Radolfzell, Stockach und Engen ausweite, wachse er zu einem mittelständischen Unternehmen an und brauche langfristige finanzielle Mittel.

Wie Oberbürgermeister Bernd Häusler sagte, stehen Menschen mit Behinderung in Singen nicht am Rand der Stadt, sondern mittendrin. Mit der Caritas Singen-Hegau gebe es auch viele Schnittstellen. Landrat Zeno Danner ist heilfroh, dass die Zusammenarbeit des Landkreises mit der Lebenshilfe so gut funktioniert. Er fügte hinzu, dass der Landkreis auch auf die Arbeit der Lebenshilfe angewiesen sei.