Die Singener Tafel ist für Menschen mit wenig Geld ein Segen. Die Köchinnen bereiten täglich rund 80 warme Mahlzeiten zu. Und manchmal helfen Gruppen ehrenamtlich beim Kochen. So wie neulich: Karin Bassler, Übungsleiterin beim Stadtturnverein Singen, hatte die Idee – und mit fünf Teilnehmerinnen ihres Gymnastikkurses bereiteten die Damen Geschnetzeltes mit Reis und Salat.

Singen Wird die Scheffelhalle teurer als erwartet? Die Baukosten sorgen für heiße Diskussion Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich sind Gymnastikkurse wie Ganzkörperkräftigung oder Fitnessgymnastik 50+ das Terrain, in dem sich Karin Bassler in ihrer Freizeit engagiert. Kürzlich feierte sie ihren 80. Geburtstag, immer noch leitet sie fünf Kurse beim Stadtturnverein. Zum Kochen kam sie mit ihren Teilnehmerinnen Rita Sczuka, Doris Berni, Gizella Meszaros, Gabriele Becher-Waibel und Gundula Makowka. Die Frauen besuchen donnerstags am frühen Abend das Dauerangebot „Fitnessgymnastik 50+“. Eigentlich wollte Karin Bassler ihre Gymnastikgruppen schon mal abgeben, mit nun 80 Jahren. Doch es kommen immer noch neue Frauen. „Neulich kam mal eine über 90-jährige Frau in den Kurs“, sagt Bassler.

Viele Köchinnen sind schon lange dabei

Bereits vor Corona hat Karin Bassler mit Frauen aus ihren Gymnastikkursen meist alle zwei Jahre bei der Singener Tafel gekocht. Im Laufe der Zeit habe sie den Obolus, den der Verein für die Weihnachtsfeiern der Gruppen zahlt, gesammelt und auch an ihrem 80. Geburtstag um Spenden fürs Kochen gebeten.

Singen Nach Corona hat die Blasmusik wieder Luft zum Musizieren Das könnte Sie auch interessieren

Die Köchinnen der Tafel wissen natürlich genau, welche Mengen eingekauft werden müssen. Zehn Kilo Fleisch, fünf Kilo Reis, zehn Kopfsalate, drei Kilo Karotten, ein Kilo Weißkraut und fünf Kilo Dessert standen diesmal auf dem Einkaufszettel. Als Dessert hatte Karin Bassler einen Quark-Joghurt-Pudding mit Roter Grütze schon zuhause vorbereitet. Dank guter Vorbereitung und Team-Arbeit stand das Essen pünktlich auf dem Tisch.

Gruppen, die bei der Tafel kochen möchten, können sich telefonisch unter 07731-183310 bei Clemens Gnädinger anmelden.