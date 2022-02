von Anina Kemmerling

Der Veranstaltungssaal der Gems ist gefüllt mit Zuschauern jeder Altersklasse. An kleinen Tischen wird gesessen, getrunken und oft auch eine Kleinigkeit gegessen. Die Atmosphäre wirkt aufgelockert. Als Moderator Marvin Suckut die Bühne betritt, wird er laut bejubelt. Er ist ein Poetry-Slam-Urgestein aus Konstanz und führt vor, in welcher Disziplin sich die fünf Slam-Kandidaten an diesem Abend messen lassen müssen: der, das Publikum zum Lachen zu bringen.

Poetry-Slam, in Deutsch grob mit „Dichterschlacht“ übersetzt, ist ein literarischer, unter Live-Bedingungen veranstalteter Wettbewerb. Die Anwärter tragen selbst verfasste Texte vor und müssen die Zuschauer ohne jegliche Requisiten von sich und ihren Aufschrieben überzeugen. „Man geht mit Worten in den Ring“, beschreibt Suckut die Veranstaltung. Der Vortrag ist auf sieben Minuten pro Kandidat begrenzt, und am Ende entscheidet das Publikum durch Applaus. In Singen treten fünf Slam-Poeten auf: drei Männer und zwei Frauen, altersmäßig zwischen Anfang zwanzig und Ende fünfzig, angereist aus Zürich, Stuttgart, Karlsruhe und Konstanz.

Der Konstanzer Marvin Suckut moderierte den Singener Poetry-Slam. In der Szene ist er eine große Nummer. | Bild: Anina Kemmerling

„Ich habe meinen Kombattanten darum gebeten, zu entscheiden, welchen Text ich heute vortragen soll. Dann ist er schuld, wenn es nicht klappt“, sagt Gregor Stähli, der erste Kandidat des Abends – und gewinnt damit erste Sympathien für sich. In dem Gedicht des jungen Zürchers geht es um Straßenaktivisten, die ihn bei einem Sonntagsspaziergang davon überzeugen wollen, die Welt zu verbessern. Mit Witz und Selbstironie überzeugt Stähli das Publikum, das den Applaus schon vor der ersten Abstimmung nicht mehr zurückhalten konnte – ein gelungener Start in den Wettbewerb.

Als nächstes tritt Nathalie Czyrek auf die Bühne. Sie hat einen romantischen Liebesbrief an ihren Koffer geschrieben. Gefolgt wird sie von dem erfahrenen Autoren und Slam-Poeten Stefan Unser aus Karlsruhe. Der ehemalige baden-württembergische Landesmeister trägt gekonnt und frei vor, worauf es beim Poetry-Slam ankommt: lustige Lyrik, verknüpft mit aussagekräftiger Thematik. „Ich dachte immer, wenn man viel weiß, ist man schlau. Doch heute weiß ich, Wissen kann auch verblöden“, sagt er und kritisiert charmant die junge Generation, die viel wisse, doch mit all dem Wissen nichts anfangen könne.

Trotz ihrer sich selbst inszenierenden Vorstellung schied Kandidatin Larissa Dietrich in der Vorrunde aus. | Bild: Anina Kemmerling

Kandidatin Larissa Dietrich liest ein modernes Märchen vor und zieht das Publikum zwar durch ihre ausgefallene Vortragsart in den Bann, schafft es allerdings nicht, inhaltlich zu überzeugen. Mit Kai Bosch aus Stuttgart und seinem Gedicht über die „Drittel-Life-Crisis“ endet die erste Vorrunde des Singener Poetry-Slams in der Gems. Die Vorträge der Kandidaten hätten kaum unterschiedlicher sein können. Doch die Sympathien im Singener Publikum zeigen schnell eine klare Tendenz.

Der Applaus-Entscheid der Zuschauer ist zugunsten drei männlichen Poeten und gegen Nathalie Czyrek und Larissa Dietrich ausgefallen. „Das Patriachat hat sich in Singen durchgesetzt“, kommentiert Suckut. In einer Finalrunde müssen die übrigbleibenden Kandidaten ein weiteres Mal ihr dichterisches Können unter Beweis stellen. Kai Bosch und Gregor Stähli sprechen vom Älterwerden und dem Loslassen von Gewohnheiten. „Man sollte das Pferd ersaufen lassen, bevor man selbst mit in den Abgrund gezogen wird“, heißt es in Stählis Gedicht. Und Stefan Unser trägt einen langen Text vor, der davon handelt, wie schwer das Gedichteschreiben ist.

Die Indie-Pop Band Sinu aus Mainz begleitete den Abend mit ihrer Musik und gesellschaftskritischen Texten. | Bild: Anina Kemmerling

Nach knappen zwei Stunden Dichterschlacht sollte nun der Gewinner des Abends gekürt werden: der mit der eindrücklichsten Sprache und dem unterhaltsamsten Vortragsstil. Doch eine Entscheidung blieb aus, denn das Singener Publikum applaudierte für alle drei Slam-Poeten gleichermaßen laut. „Ich höre keine klare Tendenz und eigentlich ist es mir auch egal“, sagt Suckut und kürt alle drei Finalisten zu den Gewinnern des Poetry-Slams.