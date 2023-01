von Nicola Maria Reimer

Frau Sasson, nach den ersten beiden Ehen mit Geiger und Dirigent Michel Sasson und dem Tenor Peter Hofmann haben Sie im Oktober dieses Jahres noch einmal „Ja“ gesagt. Herzlichen Glückwunsch erst einmal!

Ja! Das Phantom und Christine haben im Oktober geheiratet. Gemeinsam – allerdings jeweils andere Partner! (lacht) Mein langjähriger Lebensgefährte Dieter Tings und ich waren bei unserem Phantom-Darsteller Uwe Kröger, der in Spanien lebt, zu Besuch und haben ihm erzählt, dass wir vorhaben, in Las Vegas zu heiraten. Er war so sehr davon begeistert, dass er vorgeschlagen hat, dass daraus eine Doppelhochzeit wird. Und so haben wir das gemacht: Uwe und sein Partner Kiko Marin und Dieter und ich. Ein fantastisches Event!

Mit Uwe Kröger als Ihrem Partner im „Phantom der Oper“ sind Sie bereits seit dem Jahr 2010 auf Tour. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?

Wir haben die Corona-Zwangspause genutzt und den „Kleinen Prinz“ und das „Phantom“ überarbeitet und neu arrangiert. Wir konnten dafür den britischen Erfolgsmusiker Ryan Martin gewinnen und sind dafür unendlich dankbar. Er ist wahnsinnig erfahren und hat unter anderem für den Cirque du Soleil, America‘s Got Talent, Netflix und einige amerikanische TV-Sender komponiert und arrangiert.

Sie sind immer noch mit Ihrem Live-Orchester auf Tour?

Ja, natürlich. Allerdings konnten wir dank Ryan den Sound noch einmal wesentlich verbessern. So haben wir mit 130 Orchestermusikern Stücke aufgenommen, die wir zur Livemusik unterstützend mit einspielen. Das macht akustisch viel aus. Außerdem gibt es ganz coole Soundeffekte, mit denen wir Szenen untermalt haben, wie beispielsweise die auf einem Friedhof mit einem gespenstisch echten Heulen des Windes unterlegt, welches sie plakativ macht. Ryan hat noch weitere spezielle Effekte aufgenommen, die wir verwenden. Zum Beispiel war er im Westminster und hat dort ein Orgelspiel aufgenommen, das wir einblenden, wenn das Phantom auf der Orgel spielt. Das ist ein großartiger, satter Klang.

Auftritt am 24. Februar Deborah Sasson wurde 1959 in Boston geboren. Sie studierte Gesang am Oberlin Konservatorium. Ihr erstes Engagement führte sie an die Metropolitan Opera in New York. Die Sängerin war in erster Ehe mit Dirigent Michel Sasson und in zweiter Ehe mit Opernsänger Peter Hofmann verheiratet. Deborah Sasson wird am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr in der Singener Stadthalle mit dem „Phantom der Oper“ zu Gast sein. Tickets bei der Tourist Information Singen, Telefon (0 77 31) 85-262 oder -504 sowie online

Ihr Stück, das sie mit Ihrem Kollegen Jochen Sauter geschrieben und arrangiert haben, hebt sich von vielen Fassungen, wie beispielsweise der von Andrew Lloyd Webber, ab. Was sind die Unterschiede?

Seit ich als junges Mädchen das Buch „Phantom der Oper“ von Gaston Leroux gelesen habe, bin ich fasziniert von der Geschichte. Ich habe einige Verfilmungen gesehen, Bühnenstücke, Musicals, war aber immer enttäuscht darüber, dass die Stücke von der Romanvorlage so sehr abweichen und – meiner Meinung nach – ihr nicht gerecht werden. Ich hatte damals gesagt: Wenn ich das Stück schreiben und inszenieren würde, würde ich andere Wege beschreiten. Und das habe ich! Unser Phantom ist viel näher an der Romanvorlage und hat einen anderen Schwerpunkt. Wir klären: Wo kommt das Phantom her, warum handelt es so, was ist es, was das Phantom bewegt?

Sie greifen bei Ihrer Inszenierung auf eine aufwändige 3D-Technik zurück.

Ich war kürzlich in Las Vegas bei einer Multimedia Show von Katy Perry. Sie nutzt die gleiche Technik wie wir und ich war fasziniert, als Zuschauerin zu erleben, was damit möglich ist. Im Vordergrund spielt ein Film und verleiht dem Auftritt eine unglaubliche Tiefe und Intensität. Wir benutzen diese Technik, die der Multimediakünstler Daniel Strvjecki für uns umgesetzt hat, schon lange, da wir damit spektakuläre Bühnenbilder kreieren können. Zudem unterstützen die Bühnenelemente, die Michael Scott von der Metropolitan Opera in New York gebaut hat, die Effekte. Wenn das Phantom durch die dunklen Katakomben wandelt, zieht es das Publikum regelrecht in die Szene mit hinein.

Deborah Sasson (Mitte) singt sich im Musical „Das Phantom der Oper“ in die Herzen der Zuschauer. Bei der Aufführung in der Singener Stadthalle beeindruckten sämtliche Darsteller zuletzt vor Corona mit großartiger Leistung. | Bild: Karin Zöller

Ist es notwendig, diese aufwändige Technik aufzufahren, um das Publikum weiterhin zu begeistern?

Ja, ich denke schon. Das Phantom ist am Broadway die Show, die am längsten läuft, länger als beispielsweise „My fair Lady“. Der Stoff hat unglaublich viel Potential, bedarf allerdings einer regelmäßigen Überarbeitung, um zeitgemäß zu bleiben.

Sie spielen nach wie vor die Rolle der Christine, dem einfachen Chormädchen, das vom Phantom gefördert wird, um eine gefeierte Solistin der Oper zu werden. Denken Sie manchmal daran, sich von der Bühne zurückzuziehen?

Ganz ehrlich, über 60 Vorstellungen pro Jahr auf der Bühne zu stehen, das möchte ich in der Tat gerne reduzieren. Daher werde ich künftig nur noch die Hälfte der Vorstellungen selbst spielen. Momentan suchen wir noch die passende Besetzung für die Rolle der Christine. Ich bin sicher, die wird sich finden, aber es ist noch nichts entschieden.

Wir beide hatten schon im Jahr 2018 ein Interview miteinander. Damals planten Sie in den Jahren 2020/2021 mit Ihrem Ensemble 70 Vorstellungen am Broadway zu spielen. Dann kam Corona.

Oh ja, die Planung stand und wir hatten uns da so sehr drauf gefreut! Wegen Corona mussten wir in der Tat die gesamte Tour absagen. Das ist so schade! Das hat es in der Geschichte des Broadways noch nie gegeben, dass fast zwei Jahre keine einzige Vorstellung stattfindet. Aber es geht langsam wieder los. Die Veranstaltungen finden zwar noch nicht abendlich statt, aber wenigstens wieder drei Mal wöchentlich.

Was steht bei Ihnen beruflich an, was ist geplant?

Ich möchte mir mehr Zeit für Dinge nehmen, die in der letzten Zeit zu kurz gekommen sind, wie beispielsweise Weihnachtskonzerte oder das Komponieren und Schreiben von Stücken. Ich arbeite mittlerweile auch oft auf Kreuzfahrtschiffen, was ich auch weiterhin machen möchte. Ich werde wahrscheinlich nie aufhören können zu arbeiten, dafür macht mir die Musik viel zu viel Spaß.