Jeremias Heppeler ist ganz in Schwarz gekleidet, trägt Lederstiefel und einen dezenten Vokuhila. Seine Unterarme sind mit scheinbar wahllosen Satzzeichen und kryptischen Linien tätowiert. Jeremias sieht aus wie ein Punker. Zur Weltpremiere seines Buches „Geräusche aus der Kontextmaschine“ gab der Künstler eine Lesung im Mitgliederzentrum der Baugenossenschaft Hegau. In seinen experimentellen Texten erzählt er von alltäglichen Beobachtungen.

Für seine Kurzgeschichte „Erinnere das Erdinnere“ gewann der Lyriker aus Fridingen den europäischen „Flash Fiction Contest“, bei dem er sich gegen 2000 internationale Konkurrenten durchsetzen konnte. Der Text handelt von einer Kindergartengruppe, die beginnt, ein Loch zu graben. Doch bleibt es nicht bei einem Spiel. Schnell werden Hierarchien etabliert, das Unterfangen professionalisiert: „Im ersten Monat war ich Bauleiter, im siebten stieg ich zum Bandenchef auf. Ich wurde manisch.“

Die Geschichte handle von Jeremias‘ frühster Erinnerung an den Kindergarten, erzählt er. Auch er hatte mit seinen Freunden begonnen, ein Loch zu graben. Sein Text führt diese Erinnerung ad absurdum, treibt sie auf die Spitze. Zwischendurch erzählt Heppeler von seinem Künstlerdasein. Er redet schnell und gestikuliert viel mit den Händen. Seine Inspiration nehme er immer aus kleinen Alltagsbeobachtungen. Es sei ihm besonders wichtig, jede Erzählung in der Realität zu verankern. Auch wenn man über Aliens oder Raumschiffe schreibe: „Literatur muss Realität atmen“, so Heppeler bei der Lesung.

Ein Beispiel für eine solche Alltagsbeobachtung findet sich in „Einmal die Vier und ein Big Pack Marlboro“. Sie erzählt von der unüberwindbaren Distanz zwischen zwei gegenüberliegenden Autobahnraststätten. Und von einem Mann, der an einer Tankstelle Zigaretten verkauft. Sein Traumjob war das nicht, doch nun arbeitet er schon seit Jahren hier. Er fühlt sich festgefahren – ob er je etwas anderes tun wird? Sein Blick wandert über die Autobahn zur Raststätte gegenüber. Dort haben die Leute das gleiche Schicksal. Ihr Leben folgt den gleichen Regeln. Vielleicht fühlt sich die Verkäuferin genauso festgefahren wie er. Doch auf die andere Seite zu fahren, das würde zu lang dauern. Er wird es wohl nie herausfinden.

Heppeler beschränkt sich in seinen Werken aber nicht aufs Schreiben. „Meine Devise ist: Alles mal ausprobieren“, sagt er. In der Vergangenheit drehte er bereits Filme in der Mongolei und Buenos Aires. Nächstes Jahr will er an einer Oper arbeiten, erzählt der Autor.

Auch am Zeichnen hat er sich schon versucht. So findet sich in seinem Buch auch ein Comic. Dieser erzählt „eine Detektivgeschichte, die aus dem Ruder läuft“. Seine Charaktere sind skizzenhaft, aber dennoch ausdrucksstark. Der Comic handelt von zwei Kommissaren. Am Tatort finden sie die Leiche einer jungen Frau. Die Ermittlungen führen in eine unheimliche Dunkelheit. Außer ihnen ist da nur eine Stimme, scheinbar der Täter. Doch warum hat er es getan?

Es stellt sich heraus, dass der Autor der Geschichte für den Mord verantwortlich ist. Er hat die Erzählung bereits verworfen – sie war zu konventionell, zu langweilig. Ein gutes Ende fiel ihm auch nicht ein. Und nun haben seine Charaktere darunter zu leiden. Die beiden Kommissare werden für immer in der Dunkelheit gefangen sein.

Die Kooperation mit der Baugenossenschaft Hegau, die auch sein neues Buch unterstützt, ergab sich aus dem Kunstprojekt Arte Romeias in 2017. Dort hatte Jeremias Heppeler mitgewirkt, seitdem befinden sie sich in Kontakt.