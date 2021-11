von Nicola Westphal

Man nehme eine Schöpfkelle Musikalität, füge eine Prise bayerische Gemütlichkeit hinzu und verfeinere das Ganze mit Schweizer Scharfzüngigkeit. Und fertig ist eine Suppe, die an einem kalten Novemberabend das Herz und die Seele wärmt.

Die Singener Gems präsentierte mit ihrer Veranstaltung „Sisters of Comedy – Nachgelacht 2021“ ein fantastisches Programm. Und das, obwohl die Veranstaltung wegen geänderter Coronaregeln und Krankheitsfällen ein hohes Maß an Flexibilität und Improvisationsvermögen bedurfte.

Ersatzprogramm überzeugt

Angekündigt war die Veranstaltung mit vier Künstlerinnen, zwei davon, Erika Radcliffe und Magierin Roxanne, waren allerdings krankheitsbedingt ausgefallen. Um dennoch ein abendfüllendes Programm auf die Beine zu stellen, arbeitete Musikkabarettistin Tina Häussermann ihre Moderation kurzerhand um und vervollständigte den Abend mit einigen Ausschnitten aus ihrem eigenen Programm.

Die quirlige Künstlerin brachte das Publikum unter anderem mit ihrer musikalischen Erzählung „Ich habe meinen Mann mit DHL verschickt“ und einer Reise durch die Schlagerwelt zum Lachen. Sie unterlegte Hits wie „Griechischer Wein“ und Helene Fischers „Atemlos“ mit neuen Texten und ihre Pointen trafen zielsicher ins Schwarze, nämlich direkt auf die Lachmuskeln des Publikums.

Ein naives Madl vom Land – oder doch nicht?

Kabarettistin Claudia Pichler, „die Fachfrau für bayerische Sprache und Kultur“, war in der Gems spontan für die erkrankte Erika Radcliffe eingesprungen. Die studierte und promovierte Literaturwissenschaftlerin gab sich als naives „Madl vom Land“, urwüchsig, gnadenlos lustig und dabei herrlich sympathisch.

Die Schweizer Slammerin Lisa Christ rundete mit Tiefgang, (frauen)politischer Themen und Witz das Gesamtprogramm ab. Mit der „Ode an die Mutter“ sowie einer kritischen Rede zum Thema „50 Jahren Frauen Simm- und Wahlrecht in der Schweiz“ führte sie Dinge ad absurdum, regte zum Nachdenken an – und zwar ganz auf ihre Weise: Jung, frisch, modern, intelligent.

Erlös geht ans Singener Frauenhaus

Die „Sisters of Comedy“ gastieren deutschlandweit jeweils am zweiten Montag im November. An diesem Abend stehen dann starke Frauen aus den Sparten Poetry Slam, Stand Up, politisches Kabarett, Comedy, Musik-Kabarett, Musik-Comedy, Singer Songwriting, Gesang, Schauspiel, Clownerie, Varieté und Puppenspiel in unterschiedlichen Formationen auf der Bühne.

Die Einnahmen der Veranstaltungen gehen an soziale Projekte. Der Erlös aus der Gems kommt dem Frauenhaus Singen zugute.

Die Idee dahinter

Die Idee von „Sisters of Comedy“ gibt es seit dem Jahr 2018. Komikerinnen stellten im Erfahrungsaustausch fest, dass sich viele von ihnen immer wieder mit Alltagsdiskriminierungen konfrontiert sehen.

Als Aufbegehren gegen die allgemeine Besetzungspolitik initiierten sie im Sinne der weltweiten feministischen Aktion „One Billion Rising“ oder des amerikanischen „Women`s March“ selbst ein Bühnen-Event, die „Sisters of Comedy“. Ihre Waffe ist der Humor.