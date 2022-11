von Nicola Maria Reimer

Geballte Frauen-Power erlebte das Publikum der Singener Gems am vergangenen Montag. Bei der deutschlandweiten Veranstaltungsreihe „Sisters of Comedy“ zeigen Künstlerinnen aus Bereichen wie Kabarett, Comedy, Musikkabarett und Poetry Slam die Bandbreite des Humors.

Auch wenn die für Singen eingeladene Magierin Roxanne krankheitsbedingt ausfiel, gelang es Lara Ermer, Marina Sigl und Tina Häussermann ein fantastisches Programm auf die Bühne zu bringen.

Comedienne Lara Ermer

Lara Ermer, Autorin und Comedienne, hatte das vorwiegend weibliche – mit ein paar Quotenmännern gemischte – Publikum schnell im Griff. Sie erzählte von Überraschungspartys, der Qual sich über Geschenke wie Tupper-Dosen freuen zu müssen und ihr Fremdschämen bei Geburtstagsständchen.

Politische Anspielungen, Gesellschaftskritik, Alltagskomik und ihre Haltung zur Sexismus Debatte vermischten sich zu einem ebenso intelligenten wie humorvollen Programm. Bekannt ist sie dafür, dass sie gerne über Sex spricht – schonungslos offen, jedoch nicht peinlich. Dem Publikum hat es gefallen.

Kabarettistin Tina Häussermann

Tina Häussermann, die die Veranstaltung zum zweiten Mal moderierte, zeigte sich wieder einmal laut, energiegeladen, dabei künstlerisch vielfältig und professionell, saukomisch und nicht zuletzt unglaublich sympathisch. Den bösen Humor, „wenn sie ihren Mann als DHL-Paket verschickt“, mag man ihr nicht übelnehmen, kann sie sich doch selbst ebenso aufs Korn nehmen. Ihr Repertoire, wie etwa die Geschäftsidee, „die Hitzewallungen der Wechseljahre als Wärmelieferant ins Energienetz einzuspeisen“, trägt sie gesanglich vor.

Poetry Slammerin Marina Sigl

Slammerin Marina Sigl hatte es nicht leicht, dagegen anzuspielen. Ihre beiden Auftritte gingen ein wenig unter und hätten auf einer reinen Poetry Slam Veranstaltung sicherlich mehr Präsenz gehabt.

Die Veranstaltung Sisters of Comedy, die jährlich am 14. November deutschlandweit stattfindet, setzt ein Zeichen gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen und unterstützt mit den Eintrittsgeldern ein Hilfsprojekt für Frauen am Veranstaltungsort.