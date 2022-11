Im November 2019, kurz bevor die Corona-Pandemie das Konzertleben jäh ausbremste, stand die im süddeutschen Raum beheimatete Bluesband Blossbluez gemeinsam mit Cécile Verny, einer deutsch-französischen Jazz-Sängerin afrikanischer Herkunft, unter dem Motto „Shades of Blues“ auf der Bühne.

Auftritt am 21. November in der Stadthalle

Jetzt füllen sich die Konzertsäle wieder, und Blossbluez knüpft nahtlos da an, wo die siebenköpfige Formation vor Beginn der Pandemie stand: Die Band geht mit Cécile Verny auf Tour und tritt in Freiburg, Kandern, Basel und Singen auf. Am Montag, 21. November, 19 Uhr, machen die Musiker Station in der Lutherkirche. Der Eintritt zu „Shades of Blues“ ist frei, Spenden werden laut Pressemitteilung aber erbeten. Das Konzert solle „verschiedene Schattierungen der weit über 100-jährigen Geschichte des Blues an einem einzigen Abend intensiv erlebbar“ machen, heißt es in der Mitteilung.

Singen Sisters of Comedy: Mit viel Humor und geballter Frauen-Power für den guten Zweck Das könnte Sie auch interessieren

Blossbluez intoniere „neben Blues im engeren Sinne seit 40 Jahren – mit expressiven Slide-Gitarren- und schmutzig-angezerrten Bluesharp-Sounds – Songs, die den Blues mit zeitlos-populären Jazz-, Soul- und Rock‘n‘Roll-Klängen verbindet.“ Dabei will die Band jedem der Songs ihren eigenen unverwechselbaren Stempel aufdrücken, durch eigene, kreative Bläser-Arrangements oder kraftvolle und gefühlvolle Improvisationen der einzelnen Bandmitglieder, die sich mit ihrer ganzen Erfahrung und Persönlichkeit einbringen.

Sinnlich, erotisch und verrucht

Bereichert werde der Auftritt der Band durch Sängerin Cécile Verny: „Sinnlich, erotisch, verrucht, zornig, mit einem Feuer, das seinesgleichen sucht.“ Sie bringe jede Location zum Kochen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie sei in der internationalen Jazz-Szene fest etabliert und interpretiere mit spielender Leichtigkeit Klassiker des Jazz, Soul, Blues und Rock‘n‘Roll. Mit ihrer Energie, Persönlichkeit und unbändigen Stimmgewalt reiße sie die Hörerinnen und Hörer von den Sitzen.

Zur Band Blossbluez wurde vor fast 40 Jahren in Freiburg gegründet und im Jahr 2005 wiedererweckt. Die Band ist viel im süddeutschen Raum unterwegs und spielte in den vergangenen Jahren auf fast allen angesagten Bühnen in dieser Region, in speziellen Blues-Clubs ebenso wie auf Open Air-Bühnen vor großem Publikum.

Zur Band gehört Carlo Schultheiss aus Singen. Er ist die Stimme von Blossbluez. Außerdem: Martin Aichele aus Buchenbach bei Freiburg, Werner Englert aus Emmendingen, Klaus Dindorf aus Pfullendorf sowie Michael Zolg, Sebastian Lorenz und Arno Schorrer-Maier, alle drei aus Freiburg.