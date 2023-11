Im zarten Alter von 16 Jahren als Stadtrat die Geschicke der Stadt mitbestimmen können oder mit 18 Jahren schon Bürgermeister sein: Die Jugend hat immer mehr Möglichkeiten, sich in der Kommunalpolitik einzubringen. Auch der Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag soll dazu beitragen, das Demokratieverständnis und die Medienkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern, schreibt Bundestagsabgeordneter Andreas Jung (CDU). Bereits zum 18. Mal fand der Workshop kürzlich in Berlin statt. Mit dabei: Die Zwölftklässlerin Katja Schwarz, die im Singener Jugendkomitee aktiv ist. So hat die 17-Jährige die Jugendmedientage in Berlin erlebt.

Unter dem Titel „Politische Partizipation von jungen Menschen“ konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in parlamentarische Aufgaben und Arbeitsweisen bekommen. Doch was versteht man darunter eigentlich? Dieser Frage durfte Katja Schwarz gemeinsam mit 25 anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland auf den Grund gehen.

Den einwöchigen Workshop beschreibt die Zwölftklässlerin in einem Schreiben an die Redaktion als aufregend und abwechslungsreich: „Wir erlebten eine aufregende Vielfalt an Workshops, absolvierten Praktika in Berliner Medienhäusern und führten viele Gespräche mit Journalisten und Politikern.“ Das Ziel der Woche sei es gewesen, einen journalistischen Beitrag in Text, Audio, Video oder Social-Media zu erstellen – denn das Unterthema des Jugendmedienworkshops lautete „Demokratie zwischen Bundestag und TikTok“.

Katja Schwarz (Erste von links) mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des einwöchigen Workshops. | Bild: Jugendpresse Deutschland/Moritz Heck

„Hierzu reichten wir vorab eine Beitragsidee ein, in der wir unser Interesse an der Woche thematisierten“, erklärt Schwarz in ihrem Erfahrungsbericht. Nach einem ersten Austausch im September ging es dann im Oktober nach Berlin. Im Laufe des Workshops arbeiteten die jungen Leute in kleinen Redaktionsgruppen zusammen, in denen jeder eigenständige Beiträge erstellte. „Wir hatten auch die einmalige Chance, persönliche Interviews mit Abgeordneten zu führen“, erzählt Katja Schwarz. Alle Beiträge sollen im November auf den Plattformen von Politikorange veröffentlicht werden.

Jugend soll in Politik eingebunden werden

Während des Workshops war die zentrale Frage, wie junge Menschen in die Politik eingebunden werden können und wie ihr Interesse geweckt werden könne. Ein wesentliches Problem ist laut Katja Schwarz auch der Wandel der Medien: „Ältere Menschen greifen häufig auf Printmedien zurück, während unsere Generation sich vermehrt über Social Media informiert. Das Problem ist jedoch, dass es auf Social Media oft sehr schwer ist zu filtern, welche Informationen der Wahrheit entsprechen und welche nicht“, beschreibt sie die Situation. Deshalb sei es wichtig, sich über seriöse Quellen zu informieren.

„In meinem Beitrag habe ich mich mit dem Thema Kommunalpolitik als Sprungbrett in die Bundespolitik auseinandergesetzt.“ Dabei habe Schwarz den jungen Stadtrat Philipp Bravos aus Buxtehude (Grüne) sowie die FDP-Bundestagsabgeordnete Ann-Veruschka Jurisch aus dem Kreis Konstanz porträtiert. „Beide haben in den Gesprächen betont, dass es wichtig sei, junge Menschen früh einzubinden und ihnen eine Stimme zu geben“, schreibt die Jugendliche.

Bei der Frage, wie junge Menschen gezielt eingebunden werden können, würden Jugendorganisationen eine wichtige Rolle spielen – beispielsweise, indem man sich einer Jugendpartei in seiner Gemeinde anschließt, so Schwarz.

In Parteien kann man debattieren lernen

„Jurisch sowie Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl (SPD) hebten hervor, dass Jugendparteien einen Ort bieten, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, aber auch einen Ort, um zu lernen, wie man debattiert oder strategisch agiert“, schreibt Katja Schwarz. „Wenn man sich keiner Partei zuordnen möchte, ist eine weitere Möglichkeit, sich in einem Jugendgremium zu engagieren, wie in Singen mit dem Jugendkomitee.“

Hier könne man selbst Ideen einbringen und in Projekte umsetzen. „Das tolle dabei ist, dass man Teil des gesamten Prozesses sein und am Ende sehen kann, was man auf die Beine gestellt hat“, sagt Schwarz als Mitglied des Jugendkomitee Singen aus Erfahrung.

Das steckt hinter dem Jugendmedienworkshop Der Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag ist ein einwöchiger Workshop für medien- und politikinteressierte junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren, der vom Deutschen Bundestag in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Verein Jugendpresse Deutschland veranstaltet wird. Erstmals war auch jemand aus der Region dabei: Die Singenerin Katja Schwarz. Die Zwölftklässlerin ist seit 2021 Teil des Jugendkomitees in Singen.

Zu der Anfangsfrage zurück, was man unter politischer Partizipation verstehe, schreibt die 17-Jährige nach dem Workshop: „Uns wird das Gefühl gegeben, wirklich gehört und ernstgenommen zu werden.“ Und: „Durch den Jugendmedienworkshop habe ich die Chance bekommen, tiefer in die Geschehnisse der Bundespolitik und des Journalismus hineinblicken zu dürfen. Ich bin dankbar, dass ich an dem Projekt teilnehmen durfte“.

Eines sei ihr wichtig, erklärt sie abschließend: „Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass junge Menschen aktiv mitgestalten. Unsere Generation ist die Zukunft. Wir tragen dazu bei, unsere Ideen und Visionen zu verwirklichen und unseren Stimmen Gehör zu verschaffen.“