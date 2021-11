Gemeinsam mit starken Partnern aus dem Handel hat der SÜDKURIER die Neuauflage des Weihnachtsgewinnspiels Singen & Hegau auch für das Jahr 2021 ermöglicht. Heute, am kommenden Freitag, 3. Dezember, und noch einmal am Freitag, 10. Dezember, werden auf den SÜDKURIER-Aktionsseiten alle Partner und die Preise vorgestellt. Hier sind die ersten sechs Partner:

Schon am Ortseingang im Singener Süden machen die Aktivisten von Singen aktiv und IG Singen-Süd mit einem schon aus der Ferne gut sichtbaren Willkommen deutlich, dass Singen als Sternenstadt in die Weihnachtszeit gestartet ist. Unterstützt werden sie hierbei auch vom SÜDKURIER, der erneut das Weihnachtsgewinnspiel mit vielen Partnern aus dem Handel veranstaltet und so die Gelegenheit bietet, besondere Geschenke noch vor dem Weihnachtsfest zu gewinnen. Dabei ist die Teilnahme so einfach wie nie und ein Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Einkaufsstadt lohnt sich dieser Tage besonders. Die Rubellose zum Gewinnspiel gibt es bei den teilnehmenden Händlern, die im beige hinterlegten Infoelement aufgelistet sind.

Singen hat sich herausgeputzt und nicht nur in der Innenstadt leuchten die Lichter, sondern auch im Süden. Die Idee haben der Standortmarketingverein Singen aktiv und die Interessengemeinschaft (IG) Singen Süd gemeinsam entwickelt. An über 100 Laternen im Singener Süden sind leuchtende Sterne angebracht. Auch in der Innenstadt glitzern viele hunderte Lichter und die leuchtenden Weihnachtsgirlanden bilden ein Dach in den Einkaufsstraßen. „Sie sorgen für eine romantische Adventsstimmung“, kündigt Claudia Kessler-Franzen als Geschäftsführerin des Standortmarketingvereins Singen-aktiv an.

Singen und der Hegau gelten als Einkaufsparadies weit in die Region hinein. Und gerade in der Vorweihnachtszeit soll dies trotz aller Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie besonders gepflegt werden. Die ganze Stadt hat sich weihnachtlich herausgeputzt und gemeinsam mit starken Partnern hat der SÜDKURIER trotz aller Hindernisse die Neuauflage des Weihnachtsgewinnspiels Singen & Hegau auch für das Jahr 2021 ermöglicht. Heute, am kommenden Freitag, 3. Dezember, und noch einmal am 10. Dezember vor dem dritten Adventswochenende werden auf den SÜDKURIER-Aktionsseiten zum Weihnachtsgewinnspiel Singen & Hegau alle Partner und die Preise vorgestellt. „Aufgrund der anhaltenden Pandemielage werden alle Gewinner von uns nach der Ziehung vom 20. Dezember informiert und können ihre Gewinne anschließend unter Vorlage des Personalausweises bei den Partnern noch vor Weihnachten abholen und mit den Liebsten unter dem Weihnachtsbaum genießen“, erklärt Daniel Bensberg als Regionalmanager der SÜDKURIER-Tochter SK One.

Zur Teilnahme bedarf es jedoch einer einmaligen Anmeldung auf der Weihnachtsgewinnspiel-Seite des Internetauftritts der Tageszeitung unter:

http://rubbellos.suedkurier.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinne