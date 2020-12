Die Singener Kartbahn erinnert mit dem Alemannenring seit 2010 an die großen Zeiten des Rennsports unter dem Hohentwiel. Im Rahmen des Weihnachtsgewinnspiels kündigt Tobias Metzger vom Kartbahn-Team ein Meisterschaftsevent für sechs Personen an. „Es ist ein Komplettpaket, um mit seinen Freunden zum Kart fahren zu kommen“, sagt er. „Das Gewinnspiel ist eine coole Geschichte“, so Metzger. Es komme bei Jung und Alt gut an. „Und bei uns sind Spaß und Action gewährleistet“, erklärt er. Die Gewinner können sich auf der Kartbahn richtig austoben. „Es ist das Rennfeeling, man darf sich wie ein Rennfahrer fühlen, was im normalen Straßenverkehr nicht erlaubt ist.“ Auch wenn aktuell die Bahn Corona-bedingt gerade während der Hauptsaison geschlossen bleiben muss, hofft er, dass im Frühjahr der Betrieb wieder mit Einzelfahrten für Jung und Alt ebenso starten kann, wie mit Gruppenevents für Vereine, Firmen und Privatleute und als Austragungsort für Rennveranstaltungen.

Im Plana Küchenland kündigt Juniorchef Claudius Hilzinger ein Kochevent an. „Das kommt bei unseren Kunden immer gut an“, so Hilzinger. Insgesamt zwölf Personen können mit einem Profikoch erleben, was mit modernen Küchen alles möglich ist. Dabei könne man gemeinsam in Gesellschaft kochen, sich dabei Tipps und Tricks abschauen und schließlich zusammen das Geschaffene genießen. Das Format eigne sich für Hochzeiten ebenso wie für private Kochveranstaltungen. „Dabei gilt für uns trotz Corona-Zeiten den Blick auch wieder nach vorne zu richten“, formuliert Claudius Hilzinger den Anspruch. Die Gewinner erwartet ein Drei-Gänge-Menü inklusive der passenden Getränke vom Profikoch zubereitet. „Unter welchen Bedingungen genau das dann wie möglich ist, das muss man abwarten“, sagt Hilzinger. Ziel bleibe jedoch, es den Teilnehmer zu ermöglichen, mitzukochen.

Eine Vielzahl namhafter Unternehmen aus Singen und dem Hegau hat sich an der Aktion beteiligt. Ein sportliches, neues Jahr verspricht beispielsweise das Move Gesundheitsstudio. Eine Jahresmitgliedschaft lockt mit Fitness und Entspannung für ganze 52 Wochen. Und auch das Gottmadinger Unternehmen Fahrrad Graf setzt auf Bewegung. Ein Bulls-Rennrad packt Graf-Chef Rigo Raatz zu den Preisen des diesjährigen Gewinnspiels. „Gerade jetzt, zu Coronazeiten, bietet ein Rennrad viele Vorteile“, ist Raatz überzeugt. Damit kann man sich jederzeit individuell sportlich. „Rennräder erleben gerade einen Boom und werden als attraktive Freizeitaktivität entdeckt“, sagt er. Das Weihnachtsgewinnspiel sei zudem eine gute Möglichkeit, ein Dankeschön an die Kunden zu richten. Die Corona-Phase habe zu teilweise sehr langen Wartezeiten geführt. Nicht zuletzt in der Werkstatt habe die schwierige Zubehörbeschaffung von den Kunden Geduld gefordert. Im Frühjahr könnte das noch schlimmer werden, rät Raatz den Kunden, lieber jetzt zu kommen.

Gemeinsam mit starken Partnern macht der SÜDKURIER das große Gewinnspiel zur Adventszeit möglich und bietet so die Gelegenheit besondere Geschenke noch vor dem Weihnachtsfest zu gewinnen. Dabei ist die Teilnahme so einfach wie nie und ein Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Einkaufsstadt lohnt sich dieser Tage besonders. Singen hat sich herausgeputzt und nicht nur in der Innenstadt leuchten die Lichter, sondern auch im Süden. Noch bis zum kurz vor Weihnachten haben alle Teilnehmer beim Weihnachtsgewinnspiel Singen & Hegau die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen.

Schon am Ortseingang im Singener Süden machen die Aktivisten von Singen aktiv und IG Singen-Süd mit einem schon aus der Ferne gut sichtbaren Willkommen deutlich, dass Singen als Sternenstadt in die Weihnachtszeit gestartet ist. Die Lichtinstallation auf dem Kreisverkehr an der Kreuzung von Georg-Fischer- und Güterstraße soll, eingerahmt von zwei großen, dreidimensional leuchtenden Sternen, die Gäste der Stadt begrüßen. Denn genau sei die Ortseinfahrt, die besonders viele Besucher der Stadt regelmäßig nutzen

Die Idee zur Lichtinstallation haben der Standortmarketingverein Singen aktiv und die Interessengemeinschaft (IG) Singen Süd entgemeinsam entwickelt. „Weihnachtsbeleuchtungsspezialist Andreas Scherer von der SES Scherer GmbH aus Stockach hat die Details ausgearbeitet und die Umsetzung ermöglicht“, verrät IG Süd-Chef Dirk Oehle. Der Plan wurde im Gemeinderat vorgestellt und trotz angespannter finanzieller Situation bewilligt. Das regionale Versorgungsunternehmen Thüga hat für die Anschlüsse an das Stromnetz gesorgt. An über 100 Laternen im Singener Süden sind leuchtende Sterne angebracht.

Auch in der Innenstadt glitzern viele hunderte Lichter und die leuchtenden Weihnachtsgirlanden bilden ein Dach in den Einkaufsstraßen. „Sie sorgen für eine romantische Adventsstimmung, die seit dieser Woche bis zum 6. Januar erstrahlen soll“, kündigt Kessler-Franzen an. An zentralen Orten in Singen sollen zudem große, festlich beleuchtete Christbäume platziert werden. Insgesamt 144 drei- und zweidimensionale Weihnachtssterne zieren die großen Platanen in der Hegaustraße. Die Verbindungsachse der beiden Fußgängerzonen August-Ruf- und Scheffelstraße soll so weiter hervorgehoben werden. „Der dadurch geschaffene glitzernde Sternenhimmel schafft eine neue und besonders sympathische Adventsatmosphäre in der Innenstadt“, so Kessler-Franzen. Und mit Eröffnung des großen Cano-Einkaufszentrums hat die Straße jetzt zusätzliche Attraktivität gewonnen.

„Gerade in dieser für uns alle so anspruchsvollen Zeit liegt uns die Atmosphäre in der Stadt besonders am Herzen“, betont Singen aktiv-Vorstand Gerd Springe und lobt die Stadt für die Unterstützung. Den Mitarbeitern der technischen Betriebe sei es gelungen, die Sterne gekonnt und mit viel Liebe zum Detail in Szene zu setzen. Mit konzertierten Weihnachtsaktionen lockt der Handel überdies. „Viele Anstrengungen werden vom Handel unternommen, um die Vorgaben der Hygienekonzepte einzuhalten“, beobachten Kessler-Franzen und Springe.

„Der Singener Handel hat sich stationär und insbesondere digital seit dem ersten Lockdown weiterentwickelt und wirbt auf allen möglichen Kanälen um seine Kunden“, sind sich Dirk Oehle von der IG Süd und Alexander Kupprion vom City Ring einig: „Wir rufen daher auf, das Weihnachtsshopping bei lokalen und regionalen Handelspartnern sowohl stationär als auch digital durchzuführen, um das bisher sehr vielseitige Handelsangebot weiterhin in Singen erleben zu dürfen.“

Unterstützt werden sie hierbei auch vom SÜDKURIER, der erneut das Weihnachtsgewinnspiel mit vielen Partnern aus dem Handel veranstaltet. Mehr Informationen und Bilder auf den beiden folgenden Seiten.