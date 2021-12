In der Weihnachtszeit präsentiert sich Singen als Sternenstadt und kann ein besonderes Jubiläum feiern – vor genau 20 Jahren wurden die ersten Sterne in der Singener Südstadt aktiviert. „Angestoßen durch Rolf Erdmenger und Peter Schellhammer und stetig weiter ausgebaut durch die jeweiligen 1. Vorsitzenden der IG Singen Süd, in den letzten Jahren durch Dirk Oehle“, erinnert Claudia Kessler-Franzen als Geschäftsführerin von Singen aktiv Standortmarketing an die Anfänge, die nun in der ganzen Stadt für vorweihnachtliches Ambiente sorgen. Das habe nun eine unerwartete Bedeutung gewonnen. „Unser geplantes Adventsprogramm an den Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagabenden sowie Samstagvormittagen wird nicht stattfinden“, so Claudia Kessler-Franzen. Die weiterhin steigenden Coronazahlen und die immer wieder von Virologen und Politikern eingeforderten Kontaktbeschränkungen hätten den Verein dazu bewogen, das geplante Adventsprogramm in der Innenstadt nicht durchzuführen. „Ein Dank gilt den Chören und den Blasmusikensembles, die mit großer Freude zugesagt und auch schon einige Proben durchgeführt haben“, schreibt Kessler-Franzen in einer Pressemitteilung von Singen-aktiv. Dennoch empfänden alle Beteiligten die Entscheidung, nun doch nicht aufzutreten, als wichtiges Zeichen – verbunden mit dem großen Wunsch 2022 endlich wieder auftreten zu dürfen.

Umso größer sei die Freude, dass die Rückmeldungen zur erneuerten und ausgebauten Weihnachtsbeleuchtung so positiv seien. „So kann zumindest das Funkeln der Sternenstadt Singen zum Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger sowie der Besucherinnen und Besucher einen wichtigen Beitrag leisten“, erklärt Kessler-Franzen. Jetzt gelte es, den Blick nach vorne zu richten. „Sehr wohl planen wir schon jetzt ein unterhaltsames und einladendes Sommerprogramm mit Musik, Akrobatik und weiteren Überraschungen“, betont die Singen-aktiv-Geschäftsführerin. Eine lebendige Innenstadt sei die DNA jeder City und bedürfe der besonderen Aufmerksamkeit. Die Situation für den stationären Handel sei besonders anspruchsvoll. „Daher möchten wir sensibilisieren, die Einkäufe trotz der sensiblen Situation möglichst über den stationären Einzelhandel zu tätigen“, so Kessler-Franzen. Wenn online eingekauft werde, dann am Besten über die Angebote der stationären Händler im Internet.

Die Stadt Singen habe geholfen, gemeinsam die neue Weihnachtsbeleuchtung anzuschaffen und das Sternenmotiv des Südens in der Innenstadt fortzuführen. 144 dreidimensionale Sterne zieren die Platanen in der Hegaustraße, zugleich wurde im Singener Süden bereits im vergangenen Jahr ein großer Schriftzug „Sternenstadt Singen“ installiert. „Wir sind richtig stolz, dass eine Idee, die vor 20 Jahren im Singener Süden geboren wurde, nun in der ganzen Stadt zum Tragen kommt und Sterne in der ganzen Stadt erstrahlen“, sagt Dirk Oehle. Dass in diesem Jahr das Lichterdach in der Innenstadt noch mehr glitzern wird als in den vergangenen Jahren, freut Kessler-Franzen: „Alle Lichterketten wurden erneuert und 6500 neue LED Birnen werden erstrahlen, ergänzt durch weitere 20 1,10 Meter hohe dreidimensionale Sterne in der Scheffelstraße und der August-Ruf-Straße.“ Möglich gemacht haben diese Investition die Partner der „Neustart Innenstadt Handel“- Initiative, die durch ihr finanzielles Engagement das viermonatige Sommerprogramm ermöglicht haben. Dazu zählen neben Singen aktiv und der Stadt Singen der City Ring, die Sparkasse-Hegau-Bodensee, das CANO und die IG Singen Süd.

Das „Herzlich-willkommen“-Programm sollte ursprünglich bereits zu Ostern starten, war aber coronabedingt nicht möglich. Das dadurch vorhandene Budget sollte daher für die Weihnachtsbeleuchtung und ein sympathisches Adventsprogramm genutzt werden. Die Stadt Singen hat das dadurch vorhandene Budget für die Weihnachtsbeleuchtung nochmals deutlich aufgestockt, so dass mit einem Schwung die komplette Beleuchtung in der Innenstadt erneuert werden konnte. „Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit gebündelten finanziellen Ressourcen diesen schon seit ein paar Jahren bestehenden großen Wunsch der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt innerhalb von zwei Jahren realisieren können“, zeigt sich OB Bernd Häusler sichtlich froh.

„Wir haben lange mit uns gerungen, ob und in welcher Form unser Adventsprogramm in der Innenstadt umgesetzt werden kann“, betont der Singen-aktiv-Vorsitzende Gerd Springe, denn Gesundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste dieser Stadt hätten oberste Priorität. Dass nun auch noch ein der Corona-Situation entsprechendes Programm abgesagt werden musste, schmerzt alle Organisatoren und Akteure. Dass die aktuelle Situation für den stationären Handel äußerst anspruchsvoll sei, betont der City Ring Vorsitzende Alexander Kupprion: „Auf der einen Seite sollen die Menschen sich sehr zurückhaltend verhalten, andererseits möchten wir die Menschen auch in die weihnachtlich dekorierten Geschäfte einladen und ihnen unsere umfangreichen Produkte präsentieren, sie beraten und auch gerne verkaufen.“ Trotz aller Einschränkungen wünsche die Händlergemeinschaft eine schöne Adventszeit, begleitet durch das treffende Fasnetmotto der Poppele-Zunft „Mir dätet welle!“ Der Advents-Treffpunkt direkt vor dem Hause Galeria Karstadt am Tor zur Fußgängerzone lockt vorerst weiter durch Maronidüfte und einem Karussell. Außerdem stehe gemeinsam mit dem Verein „Widmann hilft Kindern in der Region“ der Wunschweihnachtsbaum im Karstadt, mit dem Wünsche für Kinder erfüllt werden sollen.

