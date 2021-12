An der Johann-Peter-Hebelschule freuen sich die Schülerinnen und Schüler seit Schuljahrsbeginn über ein gesundes Frühstück. Trotz Corona Pandemie hat der Verein Kinderchancen eine Möglichkeit gefunden, ein Angebot zu machen. Alina, Samira und Senih sind in der achten Klasse der Werkrealschule an der Hebelschule. Sie sind froh, dass es fast seit Schuljahrsbeginn die Brottüten in der ersten großen Pause gibt. Für 50 Cent bekommen sie ein belegtes Brot und frisches Obst oder Gemüse nach Geschmack. Emir Ezkol, der seinen Freiwilligendienst an der Hebelschule macht, gibt die Tüten, die er mit einer Mitarbeiterin des Vereins Kinderchancen vorbereitet hat, aus. „Wir hätten nie gedacht, dass wir nun täglich 80 bis 100 Tüten verkaufen“, sagt Schulleiter Marc Laporte-Hoffmann.

Wegen der Pandemie konnte Kinderchancen das Frühstück nicht mehr wie vor Corona in der Mensa ausgeben. „Wir haben dann nach Alternativen gesucht“, erklärt der zweite Vorsitzende von Kinderchancen, Udo Engelhardt. Nun holen die Schülerinnen und Schüler ihre Brottüten klassenweise an zwei Verkaufsständen für die Grundschüler beziehungsweise der Werkrealschüler ab. Fast ein Viertel der rund 420 Schüler nutzt das Angebot inzwischen gern. „Wir sind froh, dass es so gut ankommt, quasi ein Selbstläufer geworden ist, denn mit vollem Magen lernt es sich einfach besser“, ist Marc Laporte-Hoffmann sicher. Die Schule plant außerdem noch, einen Trinkbrunnen anzuschaffen. „Dieses Frühstücksangebot ist derzeit unsere größtes Projekt, das wir dank der Werner und Erika Messmer-Stiftung durchführen können“, so Udo Engelhardt. Frühstücksangebote führt der Verein auch noch an den Kitas St. Nikolaus, Herz-Jesu und St. Michael sowie der Münchried-Kita durch, teilweise auch durch Mithilfe von Müttern. „Wir hoffen, dass wir diese Angebote bis zum Schuljahrsende aufrecht erhalten können“, so Engelhardt.

