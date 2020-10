Zum runden Geburtstag eine runde Summe: Aus Anlass des 50jährigen Firmenbestehens spendet die Transco-Gruppe die Summe von 50.000 Euro an den Verein FOXG1 Deutschland. Das Geld fließt in die Erforschung des seltenen Defekts auf dem Gen FOXG1, von dem in Deutschland etwa 40 und weltweit rund 650 Kinder betroffen sind.

Zunächst hatte das Unternehmen anlässlich des Firmenjubiläums eine Feier mit Kunden und Partner geplant. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurden die Festivitäten jetzt aber abgesagt, stattdessen hat sich das Management für eine Spende zugunsten des Vereins FOXG1 Deutschland entschieden.

Transco unterstütze seit langem verschiedene soziale Projekte mit Sachmitteln oder Geldbeträgen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Daher habe die Idee nahe gelegen, das für die Feier vorgesehene Geld einem karitativen Zweck zugute kommen zu lassen. Zudem gehört zu den Betroffenen des Gendefekts FOXG1 das Kind einer dem Unternehmen nahestehenden Person. Firmenchef Christian Bücheler: „Auch wenn dem betroffen Kind damit zeitlich bedingt leider nicht geholfen werden kann, soll mit dieser Spende ein Beitrag für die weitere Erforschung dieser Krankheit geleistet werden.“

Bücheler hofft, dass auch die Geschäfts- und Kooperationspartnern die Aktion mit weiteren Spenden unterstützen. „Wir wünschen uns zum Jubiläum keine Blumen und keine Geschenke. Stattdessen möchten wir bei unseren Partnern ein Bewusstsein für die Krankheit schaffen und bitten unsere Geschäftsfreunde um einen Beitrag für diesen guten Zweck.“

Was ist FOXG1 ?

FOXG1 ist ein auf dem Chromosom 14 liegendes Gen, das für die Gehirnentwicklung von zentraler Bedeutung ist. Die betroffenen Kinder entwickeln sich in den ersten Lebensmonaten scheinbar normal, danach stellen sich viele Symptome ein. Sie leiden oft an schwer einstellbarer Epilepsie, haben Schlaf- und Bewegungsstörungen sowie Schluck-, Ernährungs- und Verdauungsprobleme. Hoffnung auf Therapiemöglichkeiten gibt es bislang einzig durch die Genforschung.