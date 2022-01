Seit Kurzem ist es nicht mehr in der Scheffelstraße sondern in der August-Ruf-Straße 16 in Singen zu finden. Der Umzug aus der Scheffelstraße wurde notwendig, da das dortige Impfzentrum erweitert wird, berichtet Matthias Engel. Er koordiniert für die Malteser die Corona-Einsätze. „Dort wurde es einfach zu eng“, sagt er. Neue Anordnungen hätten einen Umbau in der Scheffelstraße notwendig gemacht. So wurde dort laut Engel unter anderem eine dritte Impfstraße eingerichtet.

Seit Anfang vergangen Jahres testen die Malteser beinahe durchgehend. Vor dem Umzug in die Scheffelstraße wurde auf der Offwiese auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau getestet. „Der Bedarf war durchgehend da, zuletzt ist er mit den neuen Verordnungen natürlich noch einmal angestiegen“, schildert Matthias Engel. Der Umzug in die August-Ruf-Straße sei am Ende ziemlich plötzlich gekommen. „Wir hätten uns schon ein bisschen mehr Vorlaufzeit zum Vorbereiten gewünscht“, sagt er.

Wichtiger Beitrag zur Pandemiebekämpfung

Engel sei erfreut, dass man mit den neuen Räumlichkeiten schnell einen Alternativstandort gefunden habe: „Das war wichtig für uns, denn wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung.“ So berichtet er auch von Zeiten, wo die Teststelle der Malteser nahezu überrannt wurden. „Gerade als die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt wurde“, so Engel weiter.

Aktuell werde im Testzentrum der Malteser pro Tag etwa 100 Corona-Test genommen. „Als wir umgezogen sind, ging die Zahl in den ersten Tagen ein bisschen zurück, weil uns die Leute erst am neuen Standort finden mussten“, sagt Engel.

Die Malteser stehen täglich von 10 bis 18 Uhr zur Abnahme von kostenlosen Schnelltests aber auch von kostenlosen PCR-Bestätigungstests in den neuen Räumen zur Verfügung. Diese sind bei einem begründeten Verdacht auf eine Corona-Erkrankung möglich. Kostenpflichtige Reise-PCR Tests werden von Montag bis Freitag abgenommen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, betont Engel.