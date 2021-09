Die Tafeln im Landkreis Konstanz meistern die Corona-Pandemie mit viel Flexibilität. Bei der Hauptversammlung des Vereins, der 1999 gegründet wurde, berichtete der Vorsitzende Udo Engelhardt von einem ganz besonderen Jahr 2020. 160 meist ehrenamtliche Helferinnen und Helfer halten die Tafeln am Laufen.

„Corona hat uns begleitet und in vielerlei Hinsicht gebeutelt, aber wir haben vieles bewältigt und es hat uns stärker gemacht“, so das Resümee von Udo Engelhardt in seinem Rückblick auf das Jahr 2020. Mit Beginn der Corona Pandemie habe man sich ab März 2020 sehr intensiv ausgetauscht, sei es mit schriftlichen Berichten oder auch über Online-Konferenzen. „Vor Ort und von Seiten des Landes haben wir sehr viel Unterstützung bekommen“. Die finanziellen Zuwendungen aus der Corona-Hilfe und aus sehr vielen Spenden Einzelner hätten ein kleines Polster geschaffen. Dieses werde aber auch gebraucht, denn bald stehe der der Kauf eines neues LKWs an, der über 100.000 Euro kosten wird, so Engelhardt.

Zusammenarbeit mit Siedlergemeinschaft läuft sehr gut.

Trotz der Pandemie hat die Konstanzer Tafel im Jahr 2020 ihr 15-jähriges Bestehen in kleinem Rahmen gefeiert. „Wir haben zurzeit 43 Mitarbeiter, so viele wie noch nie“, so Anita Hoffmann. Eröffnet wurde auch der neue Laden in Stockach, dessen Einrichtung vor allem dank des Einsatzes von Margot und Wolfgang Kammerlander realisiert werden konnte. „Neu ist auch unsere Tafel in der Südstadt, denn viele Kunden wohnen in diesem Stadtteil“, sagte Engelhardt. Die Zusammenarbeit mit der Siedlergemeinschaft, wo die Tafel zwei Mal in der Woche auf deren Gelände in einem Zelt Waren ausgibt, laufe sehr gut.

Wegen der Corona Pandemie mussten einige Tafeln Änderungen vornehmen. So fand die Ausgabe der Lebensmittel in Radolfzell und Singen in einem Zelt statt. Die Zahl der Kunden sei in der Zeit zurückgegangen. „Viele haben Angst vor Ansteckung und vermissen das sonst übliche Gespräch mit anderen“, sagt Engelhardt. Bei der Tafel Engen gibt es mittlerweile aber mehr Kunden als vor Corona. „Wir hatten während des Lockdowns auch einen Lieferdienst eingerichtet, der gut lief, aber inzwischen wieder ausgelaufen ist“, so Beate Jörg.

Auf dem Dach des Lagers in Worblingen wurde eine Photovoltaikanlage installiert

Im Jahr 2020 hat die Tafel 1080 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel eingesammelt. 180 Händler und Lebensmittelhändler, davon 135 Supermärkte sowie 18 Bäckereien, sechs Metzgereien, zehn Landwirte und Gärtnereien und acht Unternehmen der Lebensmittelproduktion, haben dazu beigetragen. Um die Arbeit stemmen zu können, arbeiteten neben den Ehrenamtlichen zwölf Freiwillige und insgesamt 38 Menschen im Rahmen einer „Beschäftigung und Qualifizierungsmaßnahme“ bei der Singener Tafel.

Die 23 Regio-Tafeln, die von der Singener Tafel mit versorgt werden, loben das Team des Tafellagers mit Leiterin Christine Ghazouani ausdrücklich für die gute Organisation, berichtete Kassierer Willy Wagenblast. Als der Tafel einmal 99 Paletten Lebensmittel auf einmal gespendet wurden, habe man durch die guten Kontakte zum Caritasverband schnell eine Lösung gefunden. „Wir konnten die Ware kurzfristig in der ehemaligen Behindertenwerkstätte St. Pirmin lagern“, erzählt Christine Ghazouani. Auf dem Dach des Lagers in Worblingen wurde 2020 eine Photovoltaikanlage installiert. Damit werde man rund 50 Prozent an Strom einsparen, schätzt Udo Engelhardt.

Bei den Vereins-Neuwahlen gab es nur wenige Veränderungen

Im Finanzbericht von Willy Wagenblast wurde deutlich, dass viele Menschen und Organisationen der Tafel sehr wohlgesonnen sind. Gut 181.000 Euro wurden an Spenden und Nachlässen eingenommen, dazu kamen im Jahr 2020 weitere gut 75.000 Euro aus Bußgeldern und 67.000 Euro aus Erlösen über Flaschenpfand. „Wir sind sehr froh, dass wir an vielen Supermärkten die Pfandspendenkästen aufhängen dürfen“, so Engelhardt.

Bei den Neuwahlen gab es nur ganz wenige Veränderungen. Da Ute Knopf aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden ist, rückte Anita Hoffmann (bisher 2. Vorsitzende und Leiterin der Konstanzer Tafel) in die Reihe der Beisitzer. Zweiter Vorsitzender ist nun Thomas Glöckler, der seit Juni 2020 die Singener Tafel leitet.