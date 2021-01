17. Etage im Singener Hegau Tower. Der junge Unternehmer Laurent Burkart weiß viel und intensiv zu berichten. Es geht um Wirtschaft, Sport und eine besondere Firmenphilosophie, die viele verschiedene Bereiche verknüpfen soll. Laurent Burkart und sein Onkel Nikolay Burkart sind Eigentümer eines Großteils des Hegau-Towers. Ihre Holding-Gesellschaft Upwind verfügt als Dachorganisation über etliche weitere eigene Unternehmen oder Beteiligungen, wie große Kliniken im Bereich Gesundheitswesen, Pflegeheime und andere Einrichtungen.

Für Laurent Burkart lassen sich Sport, Karrierre und Wirtschaft gut verknüpfen. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Der 28-jährige Laurent Burkart hat sich speziell dem Aufbau des 2018 gegründeten Unternehmens B 360 mit Sitzen in Singen und Berlin verschrieben. Es geht vor allem um die Beratung, Vermittlung und Rundum-Betreuung von talentierten Fußballspielern. „Wir streben im Markt eine führende Stellung an“, erklärt Burkart. Dasselbe gelte auch für den Bereich E-Sports. Bei den Wettbewerben von elektronischen Fußballspielen mische B 360 kräftig mit.

80 Spieler haben insgesamt Marktwert von über zehn Millionen Euro

„Wir haben schon etwa 80 Fußballspieler unter Vertrag. 15 Spieler kicken in der 1., 2. und 3. Bundesliga. Der Gesamtmarktwert beträgt mehr als zehn Millionen Euro. Es sollen vor allem junge Talente zum Zug kommen, um fußballerisch eine erfolgreiche Karriere einschlagen zu können. Dazu gehören auch gezielt solche, die aus dem Ausland kommen und hierzulande noch relativ unbekannt sind“, erklärt Burkart. Das Unternehmen B 360 betreue und vermittle 25 Junioren-Nationalspieler aus verschiedenen Ländern, wie Deutschland, Österreich, Kroatien, Serbien oder der Schweiz.

Viele Fachleute mit im Boot

Den weiteren Weg nach oben strebt Burkart zusammen mit dem zweiten Geschäftsführer von B 360 an, dem als Manager großer Firmen erfahrenen Achim Saurer. „Die Kombination, dass sich ein jüngerer und älterer Partner mit den Spielern austauscht, ist von großem Vorteil. So können wir sie je nach eigenen Belangen auch durch die verschiedenen Ansprachen ganz gezielt beraten“, beschreibt Burkart. B 360 arbeite auch mit Experten, wie Fußball-Trainern aus der Region oder ehemaligen Profis, wie dem früheren Rielasinger Jens Truckenbrod, zusammen.

Elektronische Fußballspiele erobern immer stärker den Markt. Auf diesem will sich auch das Unternehmen B 360 weit vorne positionieren. | Bild: Peter Gerigk

„Wir schlagen die Brücke zwischen Spieler und Verein und kümmern uns zusammen mit unseren Partnern um Verträge und die rechtliche Abwicklung“, erklärt Laurent Burkart. Das Unternehmen biete auch Medienbetreuung, Vermarktungskonzepte, Beratung über soziale Medien und vieles mehr.

„Die meisten Profis sind am Karriere-Ende pleite“

„Fast 90 Prozent aller Fußballprofis müssen nachweislich zehn Jahre nach Ende ihrer Karriere private Insolvenz anmelden. Deshalb wollen wir über ein starkes Partner-Netzwerk bei Investments uns um einen langfristigen Vermögensaufbau der Spieler kümmern. Auch auf die medizinische Betreuung legen wir einen Schwerpunkt. Zu unserem Netzwerk gehören weltweit anerkannte Sportmediziner, Orthopäden und Zahnärzte. Dazu zählt auch eine Spezialklinik in Zagreb, in der kroatische Spitzenfußballer, wie Luka Modric oder Ivan Rakitic, behandelt werden.“

Schulische und Pädagogische Betreuung, wie auch die Organisation von Nachhilfe-Lehrern und Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung sollen den jungen Kickern auch außerhalb des Fußballs eine gute berufliche Laufbahn ebnen.

Kompetenzen sollen über Sport hinausreichen

„Sollte eine Karriere nicht nach Wunsch verlaufen, können wir durch unsere weiteren Unternehmen auch Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Wir verstehen uns als ganzheitliche Berater-Agentur, deren Kernkompetenzen weit über die des Sports hinausreichen. Spitzensportler benötigen eine individuelle und nachhaltige Betreuung, um in allen Bereichen des Lebens erfolgreich zu sein“, erklärt Laurent Burkart. „Alle Entscheidungen wollen wir gemeinsam mit dem Spieler treffen“, betont er.

Corona-Krise auch als Chance

„Die Corona-Krise kann sich auch auf die künftige Karriereplanung negativ auswirken, weil viele Vereine in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Das ist aber auch die Chance für junge Spieler, die ein Club vergleichsweise günstig unter Vertrag nehmen kann“, sagt Burkart.

E-Sportler werden zu wichtigen Werbeträgern

Eine große Zukunft sieht er im E-Sports-Markt. „Ein Großteil der jungen Menschen sieht sich die Übertragungen im Internet der virtuellen Spiele der Computer-Wettbewerbe an, wie die der Bundesliga. Für sie sind die Stars, die schon beträchtliche Summen an Preisgeld kassiert haben, bekannter als manche Spitzenpolitiker. Die E-Sports-Spieler werden so auch zu interessanten Werbeträgern für die Unternehmen. So suchen Firmen gezielt über die Stars nach jungen Menschen für die Besetzung von Ausbildungsplätzen“.

Eine Million Fans auf Instagram

B 360 konnte nach Kai Hensoo mit dem Spielnamen Hensoo und Philipp Schermer (Eisvogel) einen absoluten Star der Szene, Benjamin Mass alias NoHandGaming an Land ziehen. „Er alleine hat gut eine Million Fans auf dem Instagram-Kanal“, verrät Burkart. Mit solchen Aushängefiguren wolle B 360 auch den schon nach kurzer Zeit blendend laufenden Online-Verkauf von Sportartikeln weiter intensivieren.