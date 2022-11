Berthold Jörke und der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz bleiben an der Spitze der SPD in Singen. Die Mitgliederversammlung bestätigte sie laut Pressemitteilung in ihren Ämtern als Ortsvereinsvorsitzender und Stellvertreter.

Storz kritisierte vor den Mitgliedern „eine Politik des Zeigefingers“: Anstatt ihre eigenen Aufgaben zu erledigen, rufe die Landesregierung nur noch nach dem Bund. In einer Zeit, in der steigende Preise Haushalten und Unternehmen zu schaffen machten, müssten Bund, Länder und Städte gemeinsam handeln, um Bürger zu entlasten, so Storz. Bei der Landesregierung vermisse er den Willen dazu.

Forderung nach Taten

Storz kritisierte laut Pressemitteilung eine Blockade-Haltung: Wenn die Länder nicht mitmachten, würde es keine Nachfolgelösung für das „9-Euro-Ticket“ geben. Auch für ein höheres Wohngeld sei das Land gefordert, da diese Sozialleistung von Bund und Ländern gemeinsam getragen werde.

Seit Jahren sei zudem bekannt, dass in Schulen und Kindertagesstätten immer mehr Lehr- und Betreuungskräfte fehlen werden. Die zuständige Landesregierung „schaut der Entwicklung tatenlos zu“.

Stadtrat Walafried Schrott lenkte den Blick laut Pressemitteilung auf die Stadtentwicklung. In der Entwicklung des Gebiets Tiefenreute, in dem Wohnungen und Arbeitsplätze entstehen können, sieht er einen Meilenstein. Als großen Erfolg, auch der SPD, bezeichnet Schrott zudem die Erhaltungssatzung der Stadt. Damit könne das Stadtbild besser geschützt werden, ohne die weitere Entwicklung zu behindern.

Kern der Arbeit des Ortsvereins sei der Dialog mit den Bürgern, betonte Jörke in seinem Rechenschaftsbericht. Veranstaltungsformate der SPD wie Ortstermine und die Sommertour würden gut angenommen.

Mark Neininger ist neuer Kassierer

Im Vorstand gab es einen Wechsel: Ein Viertel-Jahrhundert wachte Günther Wörner über die Kasse, jetzt übergab er an Mark Neininger. Carmen Haberland wurde als Schriftführerin, Stefan Dierking, Dagmar Fandrousi, Gabi Eckert, Rita Jeske-Pless, Walafried Schrott und Claudia Weber wurden als Beisitzer gewählt.