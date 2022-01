Der Konstanzer Politikwissenschaftler Sven Jochem findet den Koalitionsvertrag prinzipiell ausreichend. Er sieht aber Nachbesserungsmöglichkeiten, wie er beim digitalen Neujahrempfang der Singener SPD sagte.

Dass die SPD nun mit Olaf Scholz den Kanzler stellt, damit hatte vor einem Jahr niemand gerechnet, sagte der Vorsitzende des Ortsvereins Berthold Jörke. Wie schon im Vorjahr musste die SPD ihren Neujahrsempfang, der sonst im Theater „Die Färbe“ stattfindet, auch in diesem Jahr digital abhalten.

„Großes Problem mit der Demokratie“

„Krisen der Demokratie – Diagnosen, Auswege, Sackgassen“ – unter diesem Titel sprach Professor Sven Jochem vom Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaft an der Uni Konstanz.

Zur Person Sven Jochem wurde im Jahr 1966 in Balingen geboren und studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie in Tübingen, Heidelberg und Stockholm. Seit Ende Oktober 2012 ist er außerplanmäßiger Professor an der Universität Konstanz und erhielt im gleichen Jahr für seine sehr gute Lehre den Lehrpreis der Universität Konstanz, LUKS, für den Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft. Seit April 2013 ist Sven Jochem außerdem Vertrauensdozent der Friedrich-Ebert-Stiftung, die der SPD nahe steht.

„Nach meiner Wahrnehmung kann die SPD die Herausforderungen in der heutigen Zeit am besten meistern“, sagte Sven Jochem. Dennoch habe die Gesellschaft ein großes Problem mit der Demokratie und die Pandemie mache die Situation nicht einfacher.

Ungleichheit und Ausgrenzung

Zunächst beschrieb er einige Krisenphänomene wie die zunehmende Ungleichheit, die immer größere Teile der Bevölkerung abhänge. „Die Gesellschaft wird bunter und driftet auseinander. Es entwickelt sich eine gereizte, zornige Gesellschaft“, so Jochem. Dies führe zu Politikverdrossenheit und Populismus.

Um dem entgegenzuwirken, bräuchte es eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung. „Die SPD kann die Balance hinbekommen, braucht aber einen langen Atem“, ist Jochem überzeugt. Nachbesserungsmöglichkeiten sehe er beim Koalitionsvertrag vor allem im Bereich der Bildung. Es brauche unbedingt eine Bildungsoffensive für Familien mit wenig Einkommen.

Hoffnung auf mehr Respekt im neuen Jahr

Oberbürgermeister Bernd Häusler blickte im Rahmen seines Grußwortes kurz auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. „Durch die Netzübernahme von 50,1 Prozent Anteilen bei der Thüga haben wir einen wichtigen Schritt für mehr Mitspracherecht gemacht.“

Derzeit trieben ihn aber die sogenannten „Montagsspaziergänge“ und konträre Meinungen sehr um. Berthold Jörke hofft indes auf mehr Einsicht und Begegnungen mit Respekt. „Mehr Einsicht erwarte ich auch beim Thema Impfquote“, so Jörke.

Situation in der Pflege ist Thema

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Regina Brütsch blickte zurück auf die erste Hälfte der Legislaturperiode, die von der Corona-Pandemie geprägt war. „Die wichtigsten Themen sind für uns der Klimaschutz, Mobilität und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“, so Brütsch.

Der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz riet den rund 40 Teilnehmern des Online-Empfangs, hoffnungsvoll ins neue Jahr zu starten. Für ihn werde nach den gerade zurückliegenden Haushaltsberatungen zu wenig in die Zukunft investiert.

Die neue Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl betonte, man müsse die Situation in der Pflege verbessern, denn es lägen wegen der Pandemie noch schwierige Wochen vor der Gesellschaft. „Ich habe kein Verständnis für Drohungen gegenüber Politikern oder Impfzentren“, sagte Seitzl. Stolz sei sie, dass der Mindestlohn nun auf 12 Euro steige, denn dies betreffe rund 10 Millionen Menschen.