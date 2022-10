von Sandra Bossenmaier

Die Frage drängte sich am Ende des Premierenabends auf: War das real oder doch nur ein spaßiges Theaterspiel? Der Singener Theaterverein Pralka präsentierte am Wochenende sein neues Stück „Zum Weiten Feld“ von Peter Reul.

Zur Premiere war der Gastraum voll belegt. Das Siedlerheim wurde zum Schauplatz einer alten, etwas heruntergekommenen Kneipe. Schnitzel mit Pommes kosteten hier früher einmal 3,20 Deutsche Mark. Man konnte den Eindruck bekommen, dass es sich um den Originalschauplatz des Stückes handelte. Mehrere Personen waren aufgrund einer ominösen Einladung in die Gaststätte „Zum Weiten Feld“ im Nirgendwo gekommen.

Menschen mit ganz unterschiedlichen und nicht nur sympathischen Charakteren kamen zusammen und keiner wusste Genaueres. Bei der Einladung handelte es sich weder um ein Klassentreffen noch um einen wissenschaftlichen Vortrag oder ein Casting. So manch einer schien sich zu kennen, erinnerte sich an zurückliegende Begegnungen und es gab die ein oder andere Überraschung aber doch keine Auflösung des Rätsels. Oder es war einfach nur ein Treffen von alten Bekannten und neuen Freunden.

Der Gastraum des Siedlerheimes wurde zum Schauplatz. | Bild: Sandra Bossenmaier

Regisseur lobt Laienschauspieler

Es war das erste Projekt zwischen dem Theaterverein Pralka und dem Regisseur Ulrich Trommsdorff. Man habe sich erst einmal gegenseitig kennenlernen müssen, schilderte Trommsdorff. Dabei lobte er den Einsatz der Laienschauspieler, die sich von ihm hätten anleiten lassen und ihn und seine Art von Anfang an akzeptiert hätten.

Weitere Vorführungen gibt es am Wochenende, 14., 15, und 16. Oktober jeweils um 20 Uhr im Siedlerheim Singen in der Worblinger Straße 67. Da die Plätze im Siedlerheim begrenzt sind empfiehlt es sich, den Kartenvorverkauf bei der ersten Vorsitzenden des Theatervereines zu nutzen, per Telefon (07731) 919329 oder per E-Mail an contact@house-event.de.

Andrea Bühner und Joachim Speck mimen zwei alte Bekannte. | Bild: Sandra Bossenmaier

Die Schauspieler sind Andrea Bühner, Cora Bühner, Christine Dieckmann, Petra Frank-Braik, Chris Neu, Herbert Pachmann, Christof Pilejczyk, Florian Soffner und Joachim Speck. Als Souffleuse agierte Gerda Rauh-Fröhlich, Thomas Fröhlich bediente die Technik. Das Theater Pralka unterhielt das Publikum in rund 60 Minuten Spielzeit.