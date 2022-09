Der 73-Jährige erhielt vor etwa vier Wochen eine E-Mail eines ihm unbekannten Absenders in der ihm mitgeteilt wurde, dass er in der spanischen Lotterie drei Millionen Euro gewonnen habe. Da er kein spanischer Staatsbürger sei, müsse er jedoch vor Auszahlung der Gewinnsumme zunächst 300 Euro bezahlen, berichtet die Polizei. In der Folge veranlasste der 73-Jährige – von den falschen Angaben der Betrüger getäuscht, dass danach eine Gewinnausschüttung erfolge – Überweisungen in Höhe eines insgesamt fünfstelligen Betrages. Erst danach witterte er den Betrug. Die Polizei warnt: Warum sollte jemand vor Auszahlung eines Geldgewinns erst mal etwas bezahlen? Wer sich diese einfache Frage stelle, erkenne sofort, dass sich hinter solchen vermeintlichen „Gewinnversprechen“ immer eine Abzocke verberge. Egal, ob es sich um einen Lottogewinn oder eine Geldanlage handle: Sobald der vermeintliche Erhalt von Geld an eine vorherige „Anzahlung“ gebunden sei, sollten sämtliche Alarmglocken läuten. Diese und andere hilfreiche Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.