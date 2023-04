Viele Menschen in der Stadt kennen Christina Marton als engagierte Lehrerin an der Jugendmusikschule, die immer wieder auch die Chöre im Hegau musikalisch unterstützt. International hat sie hingegen durch den Gewinn zahlreicher wichtiger Wettbewerbspreise auf sich aufmerksam gemacht. Besondere Höhepunkte in den letzten Jahren waren mehrere Auftritte als Klavierduopartnerin von Martha Argerich auf internationale Festivals. Jetzt führt sie ihre Konzerttätigkeit am Samstag, 29. April, um 20 Uhr als Teil eines Trios in die Stadthalle, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Geboren in Rumänien, lebt Marton seit 1990 in Deutschland und unterrichtet neben der Singener Jugendmusikschule auch am renommierten Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Sie trat unter anderem mit dem Orchester der Oper Zürich, dem Orquesta del Teatro Colón in Buenos Aires, den Düsseldorfer Sinfonikern, dem Stuttgarter Kammerorchester, der Hong Kong Sinfonietta und dem Orchestra della Radio Svizzera-Italiana auf, gastierte in Konzertsälen wie dem Berliner Konzerthaus, Münchner Herkulessaal, Stuttgarter Liederhalle, Frankfurter Alte Oper, Mozarteum Salzburg, Opernhaus Zürich, Tonhalle Düsseldorf, Taipei National Hall, Auditorio Nacional de Madrid, Playhouse Theater Edinburgh, Theatre de la Ville Paris, BAM Theater New York und Warschauer Philharmonie. Für das Kammerkonzert ihres Klaviertrios in der Stadthalle Singen stehen Franz Schuberts Impromptus für Klavier solo, Johann Sebastian Bachs Partita h-Moll für Violine sowie Sofia Gubaidulinas Präludien für Violoncello und Tschaikowskis Trio a-Moll für Klavier, Violine und Violoncello auf dem Programm.

Mit Wojciech Garbowski und Marcus Hagemann arbeitet Marton seit zehn Jahren zusammen. Und alle drei wollen sich nicht nur als Trio, sondern auch solistisch präsentieren. Mit Impromptus von Franz Schubert bringe Marton – wie es in der Presseankündigung heißt – jene Zwischenform solistisch zu Gehör, die für sich stehen und doch das Gewicht eines Sonatensatzes haben kann. Für Wojciech Garbowski gehören die Sonaten und Partiten für Violine solo von Johann Sebastian Bach zum Kernrepertoire eines jeden Geigers. Er sucht – wie es in der Presseankündigung heißt – nach musikalischen Erfahrungen, die seine Grenzen deutlich verschieben und ihn fordern: „Improvisation gehört zu meiner Art, mit Musik umzugehen. Ich mag es zu beobachten, was aus dem Instrument herauskommt“, wird er zitiert. Violoncello-solo-Werke, die sowohl Fragen der Spieltechnik, als auch des Ausdrucks behandeln, hat die russische Komponistin Sofia Gubaidulina 1974 mit ihren zehn Präludien geschaffen. Dieses Spiel mit Gegensätzen greift Marcus Hagemann auf. Der gebürtige Donaueschinger ist überzeugt von der transformierenden Kraft der Musik.

„Was die drei Künstlerpersönlichkeiten vereint, ist die Faszination der klassischen Kammermusik mit der gleichzeitigen Liebe zur Neuen Musik und zu grenzüberschreitenden Projekten“, schreibt Stadthallen-Pressesprecher Daniel Stehle in der Presseankündigung. Diese Begeisterung zeigen sie in Tschaikowskys einzigem Klaviertrio op. 50: In weiten Bögen schwinge der Hauptsatz und es folgen unterschiedlichste Variationen. In einer ausladenden letzten Variation habe das Trio schließlich sinfonische Ausmaße, schreibt Stehle. Bereits um 19.15 Uhr gibt die Musikjournalistin Katharina von Glasenapp eine Einführung.

Vorverkauf zu 22 Euro in der Stadthalle am Hohgarten und auch direkt im Internet unter: http://www.stadthalle-singen.de