von Sandra Baindl

Zum Start der Klima-Aktionswochen „Klimaverrückt“ hat Sindy Bublitz, Mitarbeiterin der Stadt Singen in der Abteilung Naturschutz, zu einem Vogelstimmen-Spaziergang eingeladen. Die Teilnehmer durften mit zu einer Horchtour in den Stadtgarten.

Dabei erfuhren sie interessante Details zu den dort vertretenen Vogelarten, ihren Gesängen, den Auswirkungen des Klimawandels auf sie und wie ihnen geholfen werden kann.

So berichtete Bublitz, dass es weltweit 10.000 Vogelarten gebe. 500 davon lebten auch in Deutschland. Mit jeweils 10 Millionen Exemplaren seien Amsel und Buchfink die am häufigsten vertretenen Arten.

Gesänge hört man nur im Frühjahr

Sage und schreibe 17 verschiedene Vogelarten bekamen die Interessierten auf ihrer Tour durch den Stadtgarten zu hören. Gesänge seien im Frühjahr, insbesondere im Mai, zu hören, so Bublitz. Dann gelte es, eine Partnerin zu finden und das Revier zu verteidigen.

Im Gegensatz dazu könne man Rufe der Vögel das ganze Jahr über hören. Rufe, wie die Bettelrufe der Jungvögel, Alarm- oder Drohrufe seien angeboren. Gesänge hingegen müssten von den Jungvögeln erlernt werden.

Interessant war dabei zu erfahren, dass beispielsweise Warnrufe vor Boden- oder Luftfeinden auch von anderen Vogelarten verstanden würden.

Den Vögeln helfen Stauden und Reisighaufen

Besonders Stadtvögel bräuchten grüne Strukturen, am besten mit einem naturnahen Garten.

Es müssten nicht gleich Nistkästen sein, von denen zum Beispiel neun Stück für Mauersegler an der Dachkante auf der Südseite des neu erbauten Cano-Centers installiert wurden. Es reiche, im Herbst Stauden stehen und Früchte hängen zu lassen oder einen Reisighaufen aufzuschichten.

Der Klimawandel mache sich dadurch bemerkbar, dass Zugvögel früher zurückkehrten oder zum Überwintern nur noch bis in den Mittelmeerraum oder nach Südengland flögen.

Veranstaltungsüberblick im Internet

Noch bis zum 14. Juli macht die Stadt Singen mit zahlreichen Veranstaltungen zu den Themen Artenvielfalt, Mobilität, Stadtklima und Wohnen auf den Klimawandel, seine Folgen und die entsprechenden Gegenmaßnahmen der Stadt aufmerksam. Interessierte können sich informieren und aktiv mitmachen.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen sind auf der Webseite der Stadt Singen unter www.singen.de/klimaverrueckt zu finden.