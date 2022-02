von Elmar Veeser

Alltäglich ist es nicht, sich mit 26 Jahren mit dem Katholizismus zu beschäftigen. Schon gar nicht, wenn es um seine Bedeutung zwischen 1860 und 1960 geht. Doch genau das hat Simon Götz getan. Was der Historiker herausgefunden hat, hat er in seinem neuesten Werk „Katholizismus in Singen zwischen Kaiserreich und Nachkriegszeit“ niedergeschrieben.

Das Stadtarchiv Singen hat es herausgegeben. Auf 227 Seiten beleuchtet er die Entwicklung der Katholischen Kirche zwischen der Mitte des 19. und des 20. Jahrhunderts in der Hohentwielstadt. Dabei sind die letzten 60 Seiten die stark biografisch eingefärbte Chronik von Gottfried Kaiser, Pfarrer der katholischen Gemeinde Herz-Jesu, mit der sich Götz historisch-kritisch auseinandersetzt.

Simon Götz hat in einem Online-Vortag über die Bedeutung des Katholizismus in Singen gesprochen. Archivbild: Susanne Gehrmann-Röhm

Eine Zeit, in der sich die Kirchenarbeit veränderte

Über sein Buch sprach der 26-Jährige jetzt in einem Online-Vortrag. Der Historiker konzentrierte sich bei der Veranstaltung auf den Zeitraum zwischen 1920 und 1960 und wählte den Titel „Zwischen Braunem Messias und Roten Teufeln – Katholizismus in Singen zwischen Anpassung und Widerstand“. Teilgenommen haben in etwa 50 Personen.

Der besondere Reiz des Inhalts bestand darin, dass sich die Entwicklung des Katholizismus in Singen vor dem Hintergrund der rasanten städtischen Entwicklung der Stadt abspielte. Denn diese hatte sich innerhalb weniger Jahrzehnte vom verträumten Bauerndorf zur aufstrebenden Industriestadt gemausert.

Engen Magische Momente mit stillem Zauber: Der Kunstverein Engen zeigt Bilder von Stefanie Krüger Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund dieser „industriellen Sturzgeburt“ änderten sich die Anforderungen und Aufgaben der katholischen Kirchenvertreter vor Ort und ihrer Mitarbeiter. Durch immense Zuwanderung änderte sich die Bevölkerungsstruktur von Grund auf.

Pfarrer sind auch politisch aktiv

Die Zentrumspartei, die sich als politische Heimat der Katholiken seit der Reichsgründung etabliert hatte, wurde nach Kräften vom Klerus unterstützt. Mit robusten Methoden versuchte sich der Singener Pfarrer Georg Neugart als lokaler politischer Agitator des Zentrums gegen die liberalen und sozialdemokratischen Strömungen zu stemmen.

Doch er erlitt, nach den handschriftlichen Aufzeichnungen seines Nachfolgers August Ruf, mit seinem Wahlspruch „Singen den Singenern“ im Jahr 1904 bei Ausschusswahlen Schiffbruch. Nicht zuletzt deshalb, wie Simon Götz anmerkt, weil die Mehrzahl der Einwohnerschaft inzwischen „Innigschmeckte“, also Zugezogene waren.

Frischer Wind kommt nach Singen

Als Pfarrer August Ruf 1905 nach Singen kam, verließ dieser, wie Götz es ausdrückt, die gewohnten Gottesdiensträume. Er schuf nicht nur die Infrastruktur für ein katholisches Milieu in Singen, sondern erfüllte es auch mit Leben, indem er aus dem Elisabethenverein einen der größten Sozialdienstleister im Hegau formte.

Er agierte politisch geschickter als sein Vorgänger und mit der unter seiner Federführung entstandenen Singener Zeitung verfügte er über ein eigenes Sprachrohr. Er gründete weitere katholische Institutionen, wie etwa den Arbeiter-, den Dienstboten-, den Arbeiterinnen- und Geschäftsgehilfinnen-Verein. Es folgte die Gründung einer Gemüsebaugenossenschaft, ja sogar einer Kindersparkasse.

Ruf bekommt einen Mitstreiter

Mit Gottfried Kaiser, der 1921 als Pfarrkurat nach Singen kam und 1934 zum Ersten Stadtpfarrer von Herz-Jesu wurde, fand Ruf einen Mitstreiter, der aus ähnlichem Holz geschnitzt war, wie er selbst. Auf Kaisers Chronik, die 1943 begonnen wurde und bis ins Jahr 1959 reicht, basiert ein Teil der Arbeit des Historikers Simon Götz. Dabei reichen die Erinnerungen des Geistlichen bis zum Beginn der Zwanzigerjahre zurück.

„Die Katholische Kirche bekämpfte während der Weimarer Republik den ‚gottlosen Bolschewismus‘, unterschätzte aber die Gefahr von Rechts“, hob Götz in seinem Vortrag hervor. Zwar hätten sowohl Ruf als auch Kaiser schon vor 1933 vor den Gefahren der Nationalsozialisten gewarnt, wie Götz konstatiert. Doch die Maßnahmen nach der Machtübernahme der Nazis, die Auflösung der Parteien, die Gleichschaltung aller staatlichen und öffentlichen Institutionen, die bis in die Vereine hinein reichte, schränkte auch den Spielraum der Kirchen ein.

Nazis zu kritisieren, wurde immer schwieriger

Zwar kritisierten Ruf und Kaiser die Nazis in ihren Predigten, doch nach 1936 machte die Überwachung durch die Nazis jeglichen öffentlichen Widerspruch unmöglich. August Ruf wurde gar Opfer des Nationalsozialismus, als er am 8. April 1944 den Folgen einer Haftstrafe erlag.

Zu dieser war er wegen Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt einer Jüdin in die Schweiz verurteilt worden. Auch Gottfried Kaiser kam 1944 für einige Monate in Haft, wobei als Vorwand die Taufe eines polnischen Kindes diente, das im Ostarbeiterinnenlager der Maggi zur Welt gekommen war.

Pfarrer August Ruf kam 1905 nach Singen und entwickelte sich schnell zum Sprachrohr der katholischen Interessen (Bild Seite 25 aus dem hier besprochenen Buch) Bild: Stadtarchiv

Nach dem Krieg genossen die Geistlichen bei der französischen Besatzung einen Vertrauensvorschuss. Das immer noch funktionierende katholische Netzwerk konnte vielfältige caritative Maßnahmen zum Wohle der unterernährten Kinder ergreifen. Auch für die ehemaligen Zwangsarbeiter sowie die deutschen Kriegsgefangenen durften sie aktiv werden.

Doch es gab auch falsch verstandene Nächstenliebe, wie Götz betont. Etwa als im Rahmen der Entnazifizierung auch manchen Bitten von Tätern nachgegeben wurde und sogenannte Persilscheine ausgestellt wurden, mit denen zweifelhafte Geschäfte durchgeführt werden konnten.

In der jungen Republik gewinnt Kirche an Popularität

In der jungen Bundesrepublik wandelte sich Singen zur Wirtschaftswunderstadt und der Katholizismus entwickelte sich zum regelrechten Massenphänomen, wie Götz in seinem Buch schreibt. Die Kirchen waren bei den Gottesdiensten voll und die Gläubigen brachten sich ehrenamtlich ein.