von Sandra Baindl

Genau 209 Tage Lockdown dauerte der Lockdown für die Singener Färbe. Das Theater empfing erstmals wieder Besucher. Mit „As time goes by“ feierte wieder ein literarisch-musikalisches Kabarett Premiere. Den Theaterbesuchern wurde es im Vorfeld nicht gerade leicht gemacht, denn die erste Hürde war, eine der begehrten 46 Karten zu bekommen. Noch nicht einmal die Hälfte der vor Corona-Zeiten üblichen fast 100 Plätze durfte besetzt werden. Und dann galt an diesem Theaterabend wie vielerorts die GGG-Regel: nur Getestete, Geimpfte und Genesene durften teilnehmen. So dankte Färbe-Leiterin Cornelia Hentschel dem Publikum besonders für die Anstrengungen.

Abwechslungsreiche Mischung

Schwungvoll stiegen die vier Schauspieler Milena Weber, Elmar F. Kühling, Daniel Leers und Reyniel Ostermann mit dem Titelsong der Muppetshow ein, die kurzerhand in die „Färbeshow“ umbenannt wurde. Was folgte, war eine bunte und abwechslungsreiche Mischung aus klassischen Texten, tagesaktuellen Themen und bekannten Ohrwürmern. So kamen nach dem Anti-Neonazi-Song „Schrei nach Liebe“ der Band „Die toten Hosen“ Erich Kästners Gedanken zur „Entwicklung der Menschheit“. Kurt Tucholskys beschriebenem „Ideal“ schloss sich der sozialkritische Song „Lasse redn“ der Rockband „Die Ärzte“ an.

Verschwörungstheorien werden umgedichtet

Tagesaktuell wurden die kruden Thesen der Verschwörungstheoretiker und auch „Jana aus Kassel“ aufs Korn genommen. Ein Evergreen der Comedian Harmonists wurde kurzerhand umgedichtet in: „Ich wollt, ich wär immun“. Dem Publikum gefiel dieser bunte Mix und so konnten die vier Schauspieler erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Für ihren dann vorgebrachten Vergleich von Corona-Impfstoffen mit Getränken auf einer Party erhielten sie besonderen Applaus.

Weitere Vorstellungen jeweils von Mittwoch bis Samstag um 20.30 Uhr, Sonntags-Matinee am 13. Juni um 11 Uhr. Bei gutem Wetter finden die Veranstaltungen draußen statt. Kartenreservierung telefonisch unter 07731 64646, per E-Mail an diefaerbe@t-online.de oder über www.diefaerbe.de