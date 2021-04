Während der Corona-Pandemie an Andere denken? Das war für die Verantwortlichen der Handballabteilung der DJK Singen keine Frage. Sie haben nicht lange überlegt, als die Anfrage eines Spielers kam, dessen Arbeitskollege Christoph Uhlmann auf den Afrikanischen Kontinent flog, um die Menschen vor Ort in seiner Freizeit zu unterstützen. „Alles was wir gespendet haben, wurde persönlich transportiert und kam zu 100 Prozent vor Ort an,“ ist Abteilungsleiter Daniel Kech begeistert. Gespendet wurden ausschließlich Sachspenden, natürlich auch Handbälle. Diese erfüllen nun in der Stadt Keur Momar Sarr im Senegal ihren Zweck. „Es ist wichtig, trotz aller Einschränkungen, die wir selbst derzeit haben, dennoch über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu helfen“, freut sich Daniel Kech, auch darüber, dass die Sachen freudestrahlend entgegengenommen wurden.