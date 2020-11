von Rolf Hirt und Matthias Biehler

Die Automobilindustrie setzt auf Qualität aus Singen und dem Hegau. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, investiert der Aluminiumkonzern Constellium Millionen Euro in den Standort Singen. In der jetzt fertig gestellten, 170 Meter langen Produktions- und Logistikhalle produzieren 50 Mitarbeiter Strangpressprofile, die in vielen Automodellen umter dem Blech als leichter und doch effektiver Aufprallschutz schlummern. „Constelliums Investition in unser Presswerk am Singener Standort ist ein klares Signal für die Zukunft“, betont Management-Mitglied Thomas Huber. Wie hoch die Investitionssumme ist, will das Unternehmen nicht verraten. Dass es sieben Jahre nach dem Ausbau der letzten Strangpresslinie aber mehr als die damaligen 13 Millionen Euro sein dürften, scheint sicher.

Singen Constellium baut eine neue Anlage für Aluminiumprofile Das könnte Sie auch interessieren

Genau 100 Jahre nach Errichtung einer ersten Strangpresse für Aluminiumprofile auf dem Werksgelände im Osten der Stadt kann jetzt die neue Pressenlinie in Betrieb genommen werden. Presswerksleiter Thomas Müller betont, dass die Mannschaft bereits 2013 gezeigt habe, wie überaus schnell und professionell eine neue Produktionslinie hochgefahren werden kann. Dies sei ein wichtiger Grund gewesen, auch die neue Strangpresse in Singen zu realisieren.

Die Einweihungsfeier mit Ehrengästen wurde im Rahmen der Möglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen organisiert. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt, des Standortmarketingvereins sowie der Sparkasse wurde die Pressenlinie im kleinen Kreise durch das feierliche Durchschneiden eines Bandes in Betrieb genommen. „Heute hätte eigentlich vor Freude über die gelungene Investition eine Blasmusik aufspielen sollen und alle Mitarbeiter hätten die Anlage besichtigen können“, betont Thomas Huber als Betriebsverantwortlicher für Großprofile. Geschäftsführer Jochen Chwalisz zeigte sich hoch zufrieden, dass dieses Projekt mit kompetenten und auch lokalen Partnern umgesetzt werden konnte. Auf einem anschließenden Betriebsrundgang konnten sich die Gäste einen Eindruck über die neue Pressenlinie verschaffen. Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler und Gerd Springe vom Standortmarketingverein Singen aktiv zeigten sich sehr beeindruckt: „Constellium leistet damit für seinen Standort Singen, für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für die Stadt Singen Zukunftssicherung“, so Häusler.

Einweihungsfeier neue Pressenlinie Constellium Singen Die neue Strangpresse bei Constellium in Singen wurde von Ehrengästen und Vertretern von Constellium eingeweiht: Vordere Reihe v.l. Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler, Thomas Huber (Constellium), Jochen Chwalisz (Constellium). Zweite Reihe v.l. Jens Heinert (Sparkasse), Dr. Thomas Müller (Constellium), Heinrich Holl (Betriebsrat Constellium), Thomas Melzer (DAL). Dritte Reihe v.l. Ralf Zimmermann (Sparkasse), Dr. Gerd Springe (Singen aktiv), Claudia Kessler-Franzen (Singen aktiv). Vierte Reihe v.l. Jürgen Petschel (Constellium), Bertram Geigges (Constellium), Sascha Mark (Sparkasse), Gerd Güss (Constellium) | Bild: Constellium/Rolf Hirt

Mit einer Presskraft von 4500 Tonnen wird künftig Aluminium durch die Anlagen geformt. Millionen an Profilteilen werden vor allem für das Constellium-Werk in Gottmadingen produziert. Dort werden Aluminiumlösungen für namhafte Automobilhersteller entwickelt und hergestellt. Innerhalb des gesamten Constellium-Konzerns setzt die neue Pressenlinie Maßstäbe für die Produktion von Stoßfänger-Profilen.

Dabei gab es große Herausforderungen zu meistern: Umweltschonender Abriss eines ungenutzten Hallenkomplexes auf dem Firmengelände um Landressourcen zu sparen, ein getakteter Hallenneubau und ein präzise darauf abgestimmter Anlagenaufbau: All diese Herausforderungen steigerten sich weiter durch die im Frühjahr beginnende Corona-Pandemie, just zu dem Zeitpunkt als die ersten Anlagenteile installiert werden sollten. „Hier hat das Projektteam Unglaubliches geleistet“, erklärt Presswerksleiter Thomas Müller die Verzögerungen auf der Zielgeraden. Neben täglich anzupassenden Maßnahmen und kreativen Lösungen galt es, wirksame Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für die Mitarbeiter vor Ort zu entwickeln. 15 Monate nach dem Spatenstich im Sommer des vergangenen Jahres wurden nun die ersten heißen Aluminiumbarren durch die Presse gedrückt. Ziel sei es, bis Jahresende die volle Auslastung der Pressenlinie im 8000 Quadratmeter großen Gebäudeneubau des Constellium-Werks zu erzielen.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren