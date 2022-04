von Manuela Fuchs

Ihre Fangemeinde wartete schon ungeduldig vor den Türen der BvB Kraftfahrschule. Sie war gekommen, um zu erfahren, um was es in Iris Dominguez da Silvas neuem Werk geht, die unter dem Pseudonym Johanna Possmer schreibt. Wieder spielt eine Mühle eine Rolle.

Autorin liebt Bücher

Die Singenerin, die seit frühesten Kindertagen von Büchern geradezu magisch angezogen wird, wollte es mit dem Schreiben irgendwann selbst versuchen. So entstand „Hegau Mühle: Das Erbe der Ahnen“, Possmers erster Roman, in dessen Zentrum die Murghoff-Mühle in Hausen steht. „Mein Mann und ich haben an der Aach zwischen Hausen und Friedingen einen Platz entdeckt, von dem wir uns vorstellen konnten, dass hier einmal eine Mühle gestanden haben könnte“, berichtet Dominguez da Silva. Die Geschichte handelt von Anja und Simone, zwei Freundinnen, für die die Mühle zur Heimat wurde.

Diesmal Simones Geschichte

Während es im ersten Roman hauptsächlich um Anja geht, eine Waise, die auf der Suche nach ihren Wurzeln ist, steht im neuen Roman Simones Geschichte im Vordergrund. Die Goldschmiedin hat Anja seinerzeit finanziell unterstützt, damit diese die Gebäude der Mühle bewohnbar machen konnte. Sie selbst richtete ihre Arbeitsstätte in einer umgebauten Scheune des Mühlenhofs ein. Simone ist liiert mit dem zwielichtigen Matteo aus Genua, einem einerseits charmanten, aber zugleich undurchsichtigen Mann. Auch Anja und ihr Mann Martin, ein Polizist, trauen Matteo nicht über den Weg. Für Simone gibt es schließlich ein böses Erwachen, als zwei Ermittler der Zollfahndung mit einem Durchsuchungsbeschluss vor ihrer Tür stehen.

Zuhörer schmunzeln

Iris Dominguez da Silva schreibt lebendig und wenn sie vorliest, huscht des Öfteren ein Schmunzeln über die Gesichter der Zuhörer. „In meinen Romanen geht es um Liebe, Freundschaft und mystische Fähigkeiten, aber auch die Spannung kommt nicht zu kurz“, sagt die Autorin, „und wenn man die Landschaft wiedererkennt, macht das das Lesen noch interessanter.“