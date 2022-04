Die Mitarbeiter der Nervenärztlichen Gemeinschaftspraxis Hohentwiel in Singen warten auf die nächste Sendung Medikamente, die sie nach ihrem Eintreffen sofort an eine Spezialklinik für Epilepsie in Czernowitz im Grenzgebiet zu Rumänien weiterschicken werden.

Dringend benötigte Medikamente

„Seit Ausbruch des Krieges ist der Nachschub weggebrochen“, erzählt Alla Orlova. Sie weiß das von ihren ehemaligen Kollegen in der Ukraine. Nach elf Jahren Tätigkeit als Kinderneurologin in der Ukraine kam sie im Jahr 2012 nach Deutschland und war 2017 dann Mitgründerin der Spezialklinik für Epilepsie im westukrainischen Czernowitz. Seit vergangenem Jahr ist Alla Orlova im Team der Nervenärztlichen Gemeinschaftspraxis in der August-Ruf-Straße in Singen tätig.

Die Krankheit Epilepsie bedeute eine Dauermedikation, Vorräte seien schnell verbraucht, sagt Alla Orlova. Zudem würden Kinder spezielle Medikamente gegen Epilepsie benötigen, die nun schwer zu bekommen seien. Das wollte die Neurologin nicht einfach so hinnehmen. „Was können wir tun? Wie können wir helfen?“, fragte sie ihre Arzt-Kollegen in Singen. Rolf Tränkle sagte anerkennend: „Wie die Ukrainer so sind, sie nehmen es selbst in die Hand. Wir kamen gar nicht so schnell hinterher.“

Privatleute spenden über 5000 Euro

Seine Kollegin Alla Orlova hätte schon privat Medikamente finanziert und einen Spendenaufruf über Facebook gestartet, bis das Team überhaupt so weit war. Und alle seien erstaunt gewesen, dass Privatleute seither bereits über 5000 Euro für die Hilfsaktion gespendet hätten. Zur Summe trug auch das Ärzteteam bei, das Geld wird sofort für Medikamente ausgegeben.

Singen Großeinsatz am Klinikum: Die Evakuierung war schon vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren

Über 20 Arzneimittel verschiedener Hersteller werden gebraucht und auf dem schnellsten Weg nach Czernowitz verschickt. „Wir verfolgen die Sendung und ihr Eingang wird von der Klinik in der Ukraine bestätigt“, versichert Ines Kuhlicke. Auch sie erhielt Spenden von Freunden und Bekannten. Die Singener Ärzte sind sich einig, dass auch weiterhin Medikamente in die Ukraine geliefert werden müssen.